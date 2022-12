„Endlich wieder eine Weihnachtsfeier !“ Mit diesen Worten nahmen so viele Seniorinnen und Senioren der Kernstadt die Einladung der Stadt Bad Kissingen an, dass zwei Termine für die Weihnachtsfeier erforderlich wurden. Die Gäste freuten sich über die Fortsetzung dieser liebgewordenen und von ihnen freudig erwarteten langjährigen Tradition. Eine Premiere gab es doch, als Gastgeber und Programm-gestalter, in den im Hotel Viktoria ausgerichteten Weihnachtsfeiern durfte zum ersten Mal der neu gewählte Seniorenbeirat der Stadt fungieren. In seiner Begrüßungsrede erläuterte der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Hermann-Josef Dresbach, kurz dessen Bedeutung für die Kissinger Senioren, und wünschte sich von diesen viele Anregungen. Oberbürgermeister Dirk Vogel stellte die bisherigen und neu auf den Weg gebrachten Änderungen und Verschönerungen in der Stadt vor. Die Seniorenbeauftragte der Stadt, Martina Greubel, bedankte sich für das bisher Geleistete des neuen Seniorenbeirates. Die Gespräche bei Kaffee und Kuchen in einem stimmungsvollen Ambiente versetzten die Gäste in vorweihnachtliche Stimmung. Das musikalische Rahmenprogramm wurde gestaltet vom Kinder- und Jugendchor Herz Jesu , unter Leitung des Ehepaars Ascherl sowie des Bläserensembles des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen . red