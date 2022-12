„Wir läuten die Adventszeit ein… und leuchten uns den Weg zum Stall“. Unter diesem Motto veranstaltete das Projektteam #NeueWegezurKirche um Gemeindereferentin Annemarie Göbel eine Andacht an der Sieben-Schmerz-Kapelle in Wollbach. „Schon ein kleines Licht kann in der Dunkelheit viel bewirken. So ist es auch mit uns Menschen. Auch wir können Licht, Liebe und Wärme in die Welt bringen“, hieß es. Für die musikalische Umrahmung sorgten vier Musiker der Bläservereinigung Burkardroth .

Von der Sieben-Schmerz-Kapelle aus zog die Gruppe zum Stall der Familie Schneider, in dem sie den Abend bei Kinderpunsch, Glühwein und Häppchen verbrachte. Viele Helferinnen und Helfern hatten dafür fleißig gebacken. red