Trotz Glatteis und Krankheitswelle wurde es in der Grund- und Mittelschule Oerlenbach an den letzten beiden Schultagen vor den Ferien so richtig weihnachtlich.

Die Klasse 4a hatte ein kleines Theaterstück vorbereitet. In der Turnhalle in Ebenhausen wurden die Mitschüler durch ein liebevoll dekoriertes Bühnenbild eingestimmt. „Wer rettet Weihnachten?“ stand als Frage im Raum. Der Weihnachtsmann lag nämlich – wie so viele Erdenbewohner in diesem Jahr – mit einer Grippe im Bett. Doch dank eines tapferen Wichtels gab es wie jedes Jahr an Weihnachten natürlich ein Happy End. Der letzte Schultag begann mit einer stimmungsvollen Lichterfeier in der Kirche. Beiträge verschiedener Klassen und gemeinsam gesungene Lieder stimmten Schüler, Lehrkräfte und Gäste auf das kommende Fest ein. Anschließend konnte im Schulhaus gefrühstückt werden. Zahlreiche Eltern aus dem Pausenbrot-Team und dem Elternbeirat waren auch am Tag vor Weihnachten noch bereit, sich zu engagieren und die Schüler mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Mit Weihnachtskino und Weihnachtsbasteleien verging die Zeit wie im Flug, bis es dann auch in Oerlenbach hieß „Frohe Weihnachten und schöne Ferien!“ red