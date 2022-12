Auf die Spuren von Thomas Mann begaben sich knapp 50 Zuhörer am Sonntagnachmittag. „Weihnachten bei den Buddenbrooks“ stimmte ein auf die Adventszeit mit Literatur, Musik und Kunst.

In der weihnachtlich geschmückten Stadtbibliothek Hammelburg wurde Weihnachten mit diesem Klassiker gefeiert: Am 24. Dezember empfängt die Konsulin Buddenbrook ihre Gäste. Ein gewaltiger Tannenbaum, wundervoll geschmückt mit Silberflitter und einem Engel an der Spitze, erfüllt den großen Saal mit seinem Duft. Hanno, der Jüngste der Lübecker Kaufmannsfamilie, fiebert dem großen Augenblick der Bescherung entgegen. Wird sein größter Wunsch erfüllt werden?

Michael Hügel hatte die Idee zur Lesung und präsentierte gekonnt das berühmte Weihnachtskapitel aus dem Nobelpreis-Roman von Thomas Mann . Unterstützt wurde er dabei von David Reß am E-Piano, der für die weihnachtlichen Klänge sorgte. Dritte im Bund war die junge Künstlerin Rebecca Bärthele, die für die Gäste live zeichnete. Ein Programm, das sich sicherlich auch der kleine Hanno am Heiligen Abend angehört hätte. Das Team der Bibliothek sorgte mit Beistand des Freundeskreises Lesezeichen mit Lichterschmuck, Glühwein, Plumcake und Lübecker Marzipan für das passende Ambiente. Nach der Pause wurde es weniger weihnachtlich, dafür aber sehr heiter: Michael Hügel trug meisterhaft das Kurz-Theaterstück „ Goethe im Examen“ vor, das Alfred Polgar und Egon Friedell für die Kabarettbühne Wien 1908 schrieben. Im schönsten Frankfurter Dialekt erklärt sich darin Goethes Geist bereit, an Stelle eines Schülers zum Examen anzutreten. Thema: Goethes Leben und Werk. Allerdings fällt das Prüfungsergebnis ganz anders als erwartet aus. Der Abend endete zwar nicht bei einem Weihnachtsbüfett wie bei den Buddenbrooks mit glasiertem Schinken und Plettenpudding. Dafür war es eine gelungene Veranstaltung, den Hügel und seine Unterstützer in der Stadtbibliothek boten. red