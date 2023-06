Das angestrebte Programm zum Glasfaserausbau des Marktes Oberthulba steht auf drei Pfeilern. Das Auswahlverfahren nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie fiel auf die Stadtwerke Hammelburg GmbH für Frankenbrunn, Gewerbegebiet Reith, Oberthulba /Ost und Wittershausen und beinhaltet 456 Adressen. Die geplante Ausbauzeit soll sich auf 15 Monate beschränken und der Eigenanteil an Kosten beträgt rund elf Prozent. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Regierung von Unterfranken ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister und die Verwaltung, mit den Stadtwerken Hammelburg den Kooperationsvertrag abzuschließen.

Um insgesamt 900 Adressen in Oberthulba , Hassenbach und Schlimpfhof geht es beim Pfeiler 2, dem eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau des Marktes Oberthulba . Inzwischen habe nun GlasfaserPlus die Bereitschaft zum eigenwirtschaftlichen Ausbau konkretisiert, so Geier. Damit es in einem Teilgebiet von Oberthulba nicht zu einem Überbau (Doppelausbau) komme, wolle man die beiden Unternehmen beim Ausbau zueinander bringen. Die „Gemeinsame Erklärung“ mit GlasfaserPlus wurde vom Rat einstimmig befürwortet.

Für Hetzlos, Thulba und Reith, weitere 700 Adressen, plant man mit der vom Bund neu aufgelegten Gigabit-Richtlinie 2.0. Allerdings betrage der Basisfördersatz im Bundesprogramm lediglich 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, welcher bei geringer Wirtschaftskraft auf bis zu 70 Prozent erhöht werden kann. Zudem würde das Land Bayern die Bundesmittel wohl aufstocken, so käme man wieder auf eine Förderung von 90 Prozent, hätten es aber mit zwei Fördermittelgebern zu tun. Auch hierfür sprach sich das Gremium einstimmig aus.

Bürgermeister Mario Götz lobte in diesem Zusammenhang Geschäftsführerin Nicole Wehner und Horst Geier, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hätten.

Haushaltsatzung gebilligt

Nach intensiven Vorberatungen stimmte das Gremium der Haushaltssatzung und dem Finanzplan für das laufende Jahr zu. Kämmerer Frank Geier legte hierzu die finale Fassung des Haushalts vor, nach der sich der Gesamthaushalt auf 17,45 Millionen Euro beläuft. Die wichtigsten Maßnahmen seien abgebildet, nicht vergessen dürfe man auch das neue Gebäude-Energie-Gesetz. Und man habe viele Gebäude, so Bürgermeister Götz. Innerhalb der Verwaltungen des Marktes Oberthulba , der Stadt Bad Kissingen , des Marktes Burkardroth und der VG Euerdorf würden derzeit in Zusammenarbeit die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Gründung eines Bürgerbusses erörtert und das Stimmungsbild in den Entscheidungsgremien abgefragt. Ein möglicher Bürgerbus mit acht Plätzen soll nach Möglichkeit alle Ortsteile des Marktes mit der Stadt Bad Kissingen verbinden, ohne dabei eine Konkurrenz zum ÖPNV darzustellen. Das Angebot solle sich dabei nicht direkt an nur eine Zielgruppe richten, sondern für alle Altersgruppen eine gute und praktische Alternative zum Auto darstellen.