Der Kommandeur Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd, Oberstleutnant Rainer Hoch, hat zwei Kommandoübergaben vorgenommen, teilt die Bundeswehr in Wildflecken in einer Pressemeldung mit.

So fanden sich zu diesem Ereignis viele geladene Gäste, unter anderem Landrat Thomas Bold , in der Rhön-Kaserne ein, um dem Kommandowechsel der Truppenübungsplatzkommandantur Wildflecken von Oberstleutnant Kai Schulze an Hauptmann Enrico Langhärig und dem Kommandowechsel der Abteilung Führung Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd von Oberstleutnant Harry Kordesch an Oberstleutnant Kai Schulze beizuwohnen.

Auf nach Sonthofen

Während Oberstleutnant Schulze weiterhin mit einer neuen Aufgabe am Standort Wildflecken bleiben darf, verlässt Oberstleutnant Kordesch diesen, um in Sonthofen zukünftig als Hörsaalleiter „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ an der Schule für ABC Abwehr und gesetzliche Schutzaufgaben eingesetzt zu werden.

In den Abschiedsreden vor den angetretenen Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bedankte sich der scheidende Kommandant Truppenübungsplatzkommandantur Wildflecken , Oberstleutnant Kai Schulze, sowie der Leiter Abteilung Führung Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd, Oberstleutnant Harry Kordesch, für die ausgezeichnete Arbeit und ließen die letzten Jahre noch einmal Revue passieren, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Bundeswehr in Wildflecken .

red/foto: Andy Arnold