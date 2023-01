Der Markt Oberthulba nimmt sich des Ausbaus Kissinger Straße Bauabschnitt 3 an. Andreas Fischer vom Ingenieurbüro Hoßfeld & Fischer stellte hierfür in der jüngsten Sitzung die ausgearbeitete Vorplanung vor. Wenn eine Straße für die nächsten Jahrzehnte neu hergestellt werde, müsse man natürlich auch an den Untergrund denken, empfahl Fischer die Erneuerung von Wasserversorgung und Kanal. Zumal ein Kanalteilstück hydraulisch überlastet sei und mit größerem Querschnitt ausgebaut werden müsse.

Der zu sanierende Bereich führt vom Marktplatz bis zur Einmündung Ledergasse. Detailliert ging Fischer auf den Einmündungsbereich Kirchgasse ein. Hier komme man nicht umhin, mit Treppenstufen zu arbeiten. Parallel dazu soll es aber auch einen Weg für Fahrrad und Kinderwagen geben. Die Gesamtbaukosten belaufen sich nach erster Kostenschätzung inklusive Baunebenkosten auf rund 890.000 Euro.

Innenort Wittershausen

Bürgermeister Mario Götz stellte dem Rat einen Zwischenbericht zur „Machbarkeitsstudie Innenort Wittershausen“ vor. Der Markt Oberthulba arbeite schon seit über zehn Jahren im Rahmen seiner Mitgliedschaften in den kommunalen Allianzen intensiv mit der Thematik Innenentwicklung und habe bereits ein Förderprogramm aufgelegt. Dennoch sei dies als alleiniger Motor nicht immer ausreichend und es benötige in engen Ortslagen, wie es der Ortsteil Wittershausen im Kernbereich vorweist, Neuordnungsansätze. Als Grundlage der Machbarkeitsstudie wurden eine Bestandsaufnahme des Untersuchungsbereichs vorgenommen und die einzelnen Gebäude und Anwesen in Augenschein genommen.

„Wir haben mit jedem einzelnen Eigentümer Gespräche geführt“, betonte Götz. Nach einer gemeinsamen Besprechung im November vergangenen Jahres mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Würzburg habe man im Dezember einen Antrag auf Gebietsanpassung, auf Mehrkostenanerkennung und auf Fristverlängerung bis 30. September 2023 gestellt.

Belebung des Ortskerns

Der Ortsbeauftragte von Wittershausen, Elmar Sell, betonte die Wichtigkeit der Innenortsentwicklung. Er sieht eine große Bereitschaft für Grundstückszusammenlegungen, damit könne der Ortskern belebt werden. „Mit Wittershausen beginnen wir, in den anderen Orten wird uns diese Problematik auch einholen“, beschrieb es Sell.