„Neue Therapieformen : Die Natur im Mittelpunkt": Um dieses Thema drehte sich ein Onlinevortrag beim 7. Heiligenfelder Psychotherapieabend in diesem Jahr. Über 100 Anmeldungen aus ganz Deutschland konnte die Akademie Heiligenfeld, die Bildungseinrichtung der Unternehmensgruppe Heiligenfeld, verzeichnen. Der Referent Dr. Hans Peter Selmaier ist Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld und stellvertretender Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken. Zu Beginn des Vortrags ging er auf die Definition der Natur sowie verschiedene Formen therapeutischen Arbeitens in der Natur ein.

Gerade in der heutigen Zeit verschwinde die Natur aus dem Blick der jungen Generation. Digitalisierung, Urbanisierung und das Internet beeinflussen die sinkende Naturverbundenheit drastisch. Durchschnittlich verbringen die Menschen nur noch zehn Prozent am Tag unter freiem Himmel. Naturentfremdung beschreibe eine Distanz zur Natur , die zu relevanten Fehleinschätzungen oder Fehlhandlungen führt. Das Natur-Defizit-Syndrom sei nicht als klinisches Leiden zu verstehen, kann aber schwerwiegende Auswirkungen auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden haben, sagte Selmaier.

Zurück ins Gleichgewicht

Um die Nähe zur Natur wieder zu finden, zeigte der Referent zwei Formen therapeutischen Arbeitens in der Natur auf. Mit „Greencare“ möchte man nichts Neues schaffen, sondern eine gemeinsame Plattform schaffen. Ziel sei dabei das Wiederentdecken und Weiterentwickeln alten Wissens rund um die Heilwirkung von Tieren, Pflanzen und Natur . Dagegen möchte die Ökopsychologie das gestörte geistige Verhältnis der Menschen zur Natur ins Gleichgewicht bringen.

Der Vortrag endete mit der Vorstellung der Therapiekonzepte der Heiligenfeld Kliniken. Bei dem Therapieangebot „Heilraum Natur “ wird die Beziehung zur Natur gefördert, das Steuern von Gefühlen unterstützt und die Natur als Quelle von Ressourcen gesehen.

Zudem sprach Dr. Selmaier das Therapiekonzept „ Natur als Spiegel“ an. In diesem Angebot wird der Lebenslauf im Spiegel der Natur dargestellt, Schwellensituationen im Leben werden aufgearbeitet, um die Autonomie in der Natur zu erfahren. red