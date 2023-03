Der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg hat die schwierige Pandemie-Ära unbeschadet hinter sich gebracht und wartete zur Mitgliederversammlung mit aktuellen Zahlen, Fakten und neuen Plänen auf. Wander- und Reiselust sind ungebrochen, wie das Programm für das laufende Jahr auswies. Außerdem standen Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder an.

Vom Vorsitzenden Alfred Jeurink im Saal des Landgasthofs „Zum Stern“ willkommen geheißen, zählt der Zweigverein aktuell 377 Mitglieder, acht weniger als im Vorjahr. Bedauert wurde die geringe Zahl Jugendlicher, deren es nur zwei sind. Das Durchschnittsalter beträgt mehr als 74 Jahre. Wie die Statistik auswies, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres bereits 1882 Kilometer von 93 Fuß- und Randwanderern zurückgelegt.

Und noch viel mehr stehen an. Nahezu jede Woche ist mindestens eine Wanderung geplant. Der Veranstaltungskalender und der Wanderplan ist ab 1. April verfügbar bei „Sasch – Taste & Smell“ bei Sandra Schmitz in der Kissinger Straße 13. Für die Wanderungen stehen 20 Wanderführer zur Verfügung. Als besondere Events nannte Jeurink den „Tag des Wanderns“, den der Zweigverein gemeinsam mit der Stadt Hammelburg am 14. Mai veranstaltet. Ein Termin für die Jubiläumswanderung mit dem Paten-Verein Melkers steht noch nicht fest. Das „Bergfest“ feiern die „Rhönkluberer“ am 1. Juli am „Brönnoufe“. Das Weinbergfest folgt am 23. August am „Vinica“. Die Teilnahme am Rhöner Wandertag am 2. September in Meiningen steht den Mitgliedern offen. Zwei Wochen später begeht der Hauptverein die 100. Heidelstein-Feier des Rhönklubs . Den Federweißen verkosten die Mitglieder am 4. Oktober bei den Leidners. Die Adventsfeier am 2. Dezember im Obererthaler Gasthof schließt das Jahr ab.

Im Juli startet die Rad-Wanderwoche im Heimatbereich. Die Wander- und Kulturreise führt vom 27. August bis zum 2. September in den Schwarzwald. Am 24. September bis zum 1. Oktober sind die Wandertage auf dem Lenggrieser „Anderlhof“ angesagt und eine Tagesfahrt zum Romantischen Weihnachtsmarkt nach Nördlingen ist für den 13. Dezember eingeplant.

Den Kassenbericht legte Winfried Schlereth auf, der unter dem Strich dem des Vorjahres glich. Der Verein stehe „auf gesunden Beinen“, befand der Vorsitzende. Die Kassenprüfung durch Wolfgang Jordan und Toni Köhler bestätigten eine „lückenlose und transparente Buch- und Kassenführung“, die einstimmige Entlastung erfolgte.

Jeurink, Ehrenvorsitzender Günter Dietmar und Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt, der die Grüße des Hauptvereins überbrachte, ehrten für Wanderleistungen, langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste. Das „Grüne Band der Rhön“ und eine Urkunde verliehen sie den Vorstandsmitgliedern Ursula Bögner und Werner Lippmann, die sich als Stellvertretende Kassiererin und fleißige Helferin, beiziehungsweise als Naturschutz- und Wanderwart einbrachten. Seit 70 Jahren gehört Marianne Salch dem Rhönklub an. Ihr wird die Würdigung persönlich zugestellt. Für vier Jahrzehnte Treue nahm Harald Markard die Auszeichnung entgegen. Peter Hrach, Regina Schärpf sowie Hannelore und Franz Schaupp erhielten die Würdigung für 25-jährige Mitgliedschaft. Das Wanderleistungsabzeichen in Gold/ Stufe 30, nahm Hermann Feiler entgegen. In der Stufe Gold/20 gebührte es Paula Markert und Herbert Karch.

Im Nachgang erhielten die Auszeichnung für Gold/Stufe 10 Karl Brimer, Magdalena und Hans Edlfurtner, Anni Fleischer, Edeltraud und Franz Herrler, Erika und Dieter Heublein, Gudrun und Hermann Lell, Christel Oppermann und Gerlinde Weigand. Mit einem Präsent wurden die Wanderführer Hermann Feiler und Radwanderführer Wolfgang Jordan verabschiedet. Johanna Neeb erhielt Blumen als Dank für den selbst gefertigten Weihnachtsschmuck zur Adventsfeier. heg