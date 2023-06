Die Oerlenbacher Retzbach-Wallfahrt wird in diesem Jahr 155 Jahre alt und wird am 16. und 17. September wieder in der traditionellen Form durchgeführt. Das Wallfahrts-Motto lautet: „Was willst du, dass ich dir tue“. Die Gesamtleitung der Wallfahrt liegt in diesem Jahr erstmals in den Händen von Christoph Griebling, der Otmar Lutz als Wallfahrtsleiter abgelöst hat.

Die Retzbach Musikanten mit Dirigent Tobias Lutz, das Vorbeterteam um Patricia Sonneck, das Logistikteam für Gepäck, Getränke und Sicherheit unter der Führung von Nils Seidl sowie der Sanitäter Günther Gößmann Schmitt unterstützen dabei tatkräftig den neuen Chef der Wallfahrt.

Der Ablauf

Die Vorbereitungen und Planungen für die Wallfahrtstage sind in vollem Gange. Traditionell startet die Wallfahrt am Samstagfrüh um 2.30 Uhr in der Oerlenbacher Pfarrkirche St. Burkard. Über Ebenhausen, Poppenhausen, Kronungen, Kützberg, Obbach, Brebersdorf und Kaisten erreichen die Wallfahrer Schwebenried. Hier ist um 7 Uhr Frühstückspause. Weiter geht es um 8.15 Uhr über Arnstein, Reuchelheim (Trinkpause) nach Binsfeld zum Mittagessen (11 Uhr). Nach dem Mittagessen und dem traditionellen Ständchen der Retzbach Musikanten geht es weiter über Thüngen nach Retzbach, wo die Pilger gegen 15 Uhr an der Andachtsstätte „Maria im Grünen Tal“ eintreffen.

Um 19 Uhr endet der offizielle Teil des Wallfahrtstages mit Gottesdienst und Lichterprozession. Der 2. Wallfahrtstag beginnt um 7.30 Uhr in der Wallfahrtskirche mit einem Morgenlob. Anschließend machen sich die Wallfahrer auf den Heimweg nach Oerlenbach . Unterwegs sind Pausen in Reuchelheim , Schwebenried, Brebersdorf und Kützberg eingeplant. Um circa. 20.30 Uhr treffen die Pilger dann wieder in der Pfarrkirche Oerlenbach ein. Für Übernachtung in Retzbach wird gesorgt. Informationen für Pilger gibt es bei Konrad Brunner (Tel. 09725/9301).

Der Begegnungsabend mit Dank-Gottesdienst, ausgestaltet jeweils von den Retzbach-Musikanten, findet am Samstag, 28. Oktober, statt. Wallfahrtsleiter Christoph Griebling und sein Team freuen sich auf viele Teilnehmer an der Wallfahrt, wie es in der Mitteilung weiter heißt. red