Weihnachten ist vorbei – und in Waldfenster bricht die 5. Jahreszeit an. Das ganze Dorf ist auf Achse, und das aus gutem Grund. Die Büttenabende und Fasching stehen vor der Tür, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Für die Waldfensterer Dorfbewohner die schönste Zeit.

Die Büttenabende finden am Samstag, 4. Februar, Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, im Pfarrgemeindezentrum (PGZ) statt. Der Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 15. Januar, 13 Uhr im Sportheim.

Insgesamt drei Wochen steht das gesamte Dorf Kopf. Es werden viele Helferinnen und Helfer für die vielen Veranstaltungen, wie die drei Büttenabende und Kinderfasching, welche von der Vorstandschaft und Fösenöchtern des TSV Waldfenster organisiert werden, gebraucht.

Den Akteuren steht seit Montag die große Bühne im PGZ zur Verfügung, um ihre Sketche, Tänze oder Wortbeiträge einzustudieren.

Weiter geht es dann mit dem Altweiberfasching, dem Faschingstanz sowie dem Rosenmontagsumzug mit Partyzelt, welcher von der Vereinsgemeinschaft veranstaltet und organisiert wird. Besonderes Highlight heuer ist die Stimmungsband „DeifelsBuam“ aus dem 360 Kilometer entfernten Regen.

Für alle Veranstaltungen werden mehr als 150 Freiwillige benötigt und im Dorf zusammengetrommelt. Hilfen hinter der Theke, beim Putzen oder beim Auf- und Umbau werden von Haus zu Haus gesucht.

In Waldfenster ist ein toller Zusammenhalt, und man ist froh und stolz, alle Veranstaltungen wie vor der Corona-Zeit wieder abhalten zu können, ohne Einschränkungen. Wie es weiter in der Mitteilung heißt, sei es in Waldfenster nicht schwer, nach der langen Pause die Leute wieder für die Vielzahl an Veranstaltungen zu gewinnen. Die abgehaltene Kirmes Ende 2022 habe dies gezeigt.

Die Veranstalter freuen sich laut Pressemeldung auf viele Gäste, die zusammen mit ihnen die 5. Jahreszeit feiern. red