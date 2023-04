Das Deutschlandticket kommt ab 1. Mai auch in den Landkreis Bad Kissingen . Darauf macht das Landratsamt in einer Pressemitteilung aufmerksam. „Für 49 Euro pro Monat sind mit dem Fahrschein beliebig viele Fahrten im Nahverkehr möglich – und zwar, wie es der Name schon sagt, deutschlandweit“, heißt es dort.

Das bedeutet, Reisende können mit den Verkehrsmitteln des Nahverkehrs, wie beispielsweise Regionalbahn, U-Bahn und S-Bahn, theoretisch von München nach Hamburg fahren. Bei dem Ticket handelt es sich um ein monatlich kündbares Abonnement, das grundsätzlich digital und nicht im Bus oder in der Bahn gekauft werden kann.

Der Vorverkauf startet nach Angaben des Landratsamtes bereits am heutigen Montag, 3. April.

Erhältlich ist das Ticket beispielsweise unter www.dticketshop.de. Dieser Webshop wird von der APG, dem Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich bieten viele Vertriebsstellen das Deutschlandticket an.

Kaufen Bürgerinnen und Bürger die Fahrscheine jedoch regional, wie etwa bei der APG, werden die Erlöse dem jeweiligen Landkreis und damit den hiesigen Verkehrsunternehmen zugeteilt – Die Erlöse bleiben also in der Region.

Weitere Informationen und Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Deutschlandticket gibt es unter anderem auf der Website der APG unter www.apg-info.de/apg-angebote/tickets/deutschlandticket/index.html.