Braucht die moderne Gesellschaft heute (noch) Religion und Kirche ? Unter diesem Thema steht eine Vortragsreihe der Seniorenuniversität Bad Kissingen , die am Montag, 26. Juni, um 16 Uhr startet, teilt die Volkshochschule Bad Kissingen mit.

Dr. Peter Frühmorgen vom Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik der Universität Würzburg referiert über die Bedeutung von Religion und Kirche in der modernen Gesellschaft .

Religion und Glaube seien trotz dem modernen Verständnis von Natur, Technik, Wissenschaft, Politik und Kultur in der modernen Gesellschaft nicht wegzudenken. Doch die Bedeutung und Rolle der Religion verändere sich zu einer überwiegend individuellen, inneren Angelegenheit.

Viele Fragen

Für diese Vorlesungsreihe stellen sich vor diesem Hintergrund viele Fragen: Welche Rolle spielen Glaube und Religion in der heutigen Gesellschaft , zum Beispiel in den Bereichen Ethik, Soziales und Integration? Welches kulturelle und geistige Erbe basiert auf religiösen Vorstellungen? Gibt es einen Nutzen der Religion in der Gesellschaft ? Oder sind Religion und Glaube – auch von ihrem Selbstverständnis her – völlig nutz(en)los? Und was würde unserer Gesellschaft vielleicht sogar fehlen, wenn Religion und Glaube immer weiter verschwinden würden? Welche (überraschenden) Einsichten ergibt der Blick auf die Bedeutung von Religion und Glauben in anderen Ländern und Kulturen?

Die Vortragsreihe findet am Montag, 26. Juni, Mittwoch, 28. Juni und Montag, 3. Juli von 16 bis 17.30 Uhr im Hotel Frankenland , Frühlingstraße 11 in Bad Kissingen statt. Der Raum ist barrierefrei zugänglich. Die Gebühr ist an der Abendkasse in bar zu entrichten. Eine Anmeldung bei der Vhs ist nicht notwendig, aber möglich. Angemeldete Personen werden bei kurzfristigen Änderungen direkt per E-Mail kontaktiert.

Die Seniorenuniversität wurde als Projekt der Stadt Bad Kissingen , der Universität Würzburg und der Sparkasse Bad Kissingen 2011 ins Leben gerufen. Seitdem hat sie sich etabliert und ist zu einer festen Größe im Bildungsleben der Stadt Bad Kissingen herangewachsen. Interessierte jeden Alters sind zu den Vorträgen herzlich willkommen. Das Jahresprogramm: vhs-kisshab.de/Seniorenuniversitaet. red