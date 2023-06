Ein Vortrag des Münsterschwarzacher Benediktinerpaters und Bestsellerautors Anselm Grün „Wege zu einem guten Miteinander“ findet am Montag, 26. Juni, 17 Uhr, in der Schlosskirche Römershag statt.

Heute scheint vielen das Recht auf individuelle Entfaltung wichtiger zu sein als die Gemeinschaft. In der Gemeinschaft zu leben – sei es in der Familie, in der Gemeinde, in der Firma – ist nicht immer einfach. Aber die Gemeinschaft ist auch eine Chance, persönlich zu wachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und ohne ein gutes Miteinander wird unsere Gesellschaft in dieser globalisierten Welt immer weniger gelingen. Die Regel Benedikts gibt uns wichtige Impulse, wie unser Miteinander in den verschiedenen Gruppierungen gelingen kann.

Pater Anselm ist Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, geistlicher Begleiter, Führungskräftetrainer und spiritueller Erfolgsautor. Er wurde mit 19 Jahren Mönch und studierte Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft und war als Cellerar für die wirtschaftlichen Belange der Abtei zuständig. Heute widmet er sich ganz dem Schreiben und der Vortragstätigkeit. Er ist weit über die Grenzen hin bekannt und seine Bücher wurden in über 30 Sprachen übersetzt.

Kartenvorverkauf und Anmeldung im Pflegeheim Schloss Römershag, Verwaltung, Tel. 09741/9136-22/-0, und an der Abendkasse (soweit verfügbar).