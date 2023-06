Die Europa-Union Hammelburg hat zu einem Vortrag in das Europa-Haus am Viehmarkt eingeladen. Michael Möhnle, ehemaliger Pressesprecher im Europäischen Parlament und Journalist, sprach über das Thema „Europa wird 2050 klimaneutral – der europäische Green Deal in der Wasserstoffwirtschaft“. Moderator Dieter Galm meldete in seiner Begrüßung Zweifel an diesem hohen Ziel an: Wir schreiben das Jahr 2023 und nach 2050 nur noch Energie aus Wasserstoff? Der Ansatz des Referenten ist zweifach. Erstens: CO2-Emissionen herunterfahren, zweitens: Energiebedarf durch Wasserstoff heute schon, wenn immer möglich, abdecken. So werde Europa bis 2050 klimaneutral. Brüssel fühle sich berufen, die Klimaziele weltweit mit allen willigen Staaten durchzusetzen. „Es gibt keinen Planeten B, wir haben nur diese eine Erde. Das Aufheizen der Atmosphäre muss zum Stoppen gebracht werden. Klimaziele müssen formuliert, nachgeschärft und eingehalten werden“, so Möhnle. „Hoffnungslos ist die Lage nicht. Wird Wasserstoff mit Hilfe der unbegrenzten Energie der Sonne gewonnen, sind mit einem Schlag alle Energieprobleme gelöst. Dann rangiert die Bahn auch ihre letzte Diesellok aus“. Die verbesserte Technik der Wasserstoffgewinnung erlaube, im großen Stil vorzugehen. Aus europäischer Sicht seien die gesuchten Verhältnisse im nördlichen Afrika zu finden. Der Transport des Wasserstoffes sei technisch lösbar. Möhnle warnte vor einem Kipppunkt. Steige die Erderwärmung auf drei bis vier Grad, werde die Atmosphäre ihr Gleichgewicht verlieren. Ohne Wasserstoff als neuen Energieträger gebe es kein Überleben.

Am Samstag, 17. Juni, 10 Uhr, spricht Manfred Hainke (Europa-Union Hammelburg ) im Europa-Haus bei einem Frühschoppen über seine beruflichen Erfahrungen in Europa und anderen Kontinenten. Dieter Galm