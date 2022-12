In ungewohnter Umgebung fand in diesem Jahr die 16. Jahreshauptversammlung der Kameradschaft Hammelburger Lehrbataillon 353 e.V. Anfang Oktober statt. Im großen Saal des Gasthauses „Zum Goldenen Stern“ in Pfaffenhausen begrüßte der 2. Vorsitzende, Jürgen Lasar, die Mitglieder, heißt es in einer Pressemeldung.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit trugen Lasar und der Schatzmeister Christian Seel ihre Berichte zum ablaufenden Vereinsjahr vor. Auch wenn die Aktivitäten der Kameradschaft durch coronabedingte Einschränkungen etwas gelitten hatten, steht der Verein seitens der Mitgliederanzahl und der Finanzen gut da. Als einen gelungenen Höhepunkt hob Lasar das diesjährige Vergleichsschießen hervor, welches nach zweijähriger Abstinenz erstmals wieder durchgeführt werden konnte. Damit sei diese Traditionsveranstaltung wiederbelebt.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers, der dem Schatzmeister eine saubere und ordentliche Führung der Finanzbücher bescheinigte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

In der anschließenden Vorstandswahl wurden Vorsitzender Jörg Schaffelke, Schatzmeister Christian Seel, der 3. Beisitzer Franz Lehmann, der Beauftragte für Traditionsräume und Chronik Andre Burkard sowie die Kassenprüfer Armin Walter und Thomas Bogner jeweils einstimmig wiedergewählt. Neu im Vorstandsteam sind der 1. Beisitzer Jochen Rössert sowie der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit Frank Schwientek.

Ehrungen

Durch den einstimmigen Beschluss des Vorstands wurde den Mitgliedern Jochen Rössert und Frank Schwientek wegen ihrer vorbildlichen Verdienste um die Kameradschaft die Ehrennadel der Kameradschaft Hammelburger Lehrbataillon 353 e.V. verliehen. Abschließend gab Lasar noch einen Ausblick für das kommende Vereinsjahr: Im Juni 2023, das genaue Datum folgt noch, findet das 16. Vergleichsschießen statt.

Vom 12. bis 14. Juli ist der 25. Tag der Infanterie geplant und die 17. Kameradschaftsversammlung ist für den 7. Oktober angesetzt. Nach dem offiziellen Ende der Versammlung saß man noch im kameradschaftlichen Kreis bei guter Stimmung und angeregten Gesprächen zusammen. red