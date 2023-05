Keine personellen Veränderungen gab es bei den Vorstandswahlen des VfB Volkershausen : Alexander Faust (1. Vorsitzender ), Monika Wenzel (2. Vorsitzende ), Oliver Nebes (Kassier) und Benjamin Frank (Schriftführer) werden jeweils einstimmig wiedergewählt. Als Kassenprüfer fungieren zukünftig Sabine Röder und Ulli Baumann. In den Vereinsausschuss wurden gewählt: Andrea Frank, Theresia Saal, Lukas Frank, Florian Geier und Alfred Bickel .

Vorsitzender Alexander Faust ging auf die Aktivitäten des Vereins ein. Der VfB zählt derzeit 169 Mitglieder. Im vergangenen Jahr gab es acht Aus- und zwölf Eintritte. Es wurden fünf Vorstands- und Ausschusssitzungen einberufen. Unter anderem zählten zum Jahresprogramm: Kinderbasar mit Flohmarkt, Mundart-Rallye, oder Dorfmeisterschaft im Tischkicker.

Rund um das Vereinsheim wurden 664 Helferstunden von 45 Helfern geleistet. Die Sauna im Sportheim war an 44 Montagen geöffnet mit durchschnittlich 4,5 Teilnehmern. Die Teilnahme an Bodega/Yoga ist im Sportheim oder online möglich und auch einen Tag im Monat vor Ort. Es treffen sich zu dem Termin Teilnehmer gemeinsam im Vereinsheim. Kickboxen hat sehr stark mit etwa zehn bis zwölf Personen angefangen, ist aber inzwischen auf etwa vier bis fünf Teilnehmer gesunken. Gut ist auch Tischtennis angelaufen, so Faust, auch wenn ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen ist. Die Korbballerinnen des TSV Maßbach benutzten vier Mal den Platz des VFB Volkershausen .

Alexander Faust gab noch einen Ausblick auf das bevorstehende Zeltfest zum 60-jährigen Bestehen am 17. und 18. Juni. Eine Woche zuvor, am 10. Juni, findet im Sportheim der Ehrenabend statt. Der Verein wurde am 26. April 1963 mit 16 sportbegeisterten jungen und älteren Volkershäusern gegründet. mib