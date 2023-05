103 Familien sind Mitglied bei der Eigenheimervereinigung Großwenkheim . Das berichtete Vorsitzender Anton Ziegler in der Generalversammlung . Heinz Amling, Vizepräsident und Landesvorstandsmitglied des Eigenheimerverbands Bayern, war gekommen und sprach über aktuelle Themen für Hausbesitzer. Zur Grundsteuer sagte er, dass über deren Höhe allein der Gemeinde- oder Stadtrat entscheide, nämlich über die Höhe der Hebesätze. Er schlug vor, diesbezüglich mit den kommunalen Amtsträgern im Vorfeld zu sprechen.

Amling machte auf die seit 1. Januar 2022 im Mitgliedsbeitrag eingeschlossene Rechtsschutzversicherung aufmerksam.

Ausführlich ging Amling auf das von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgelegte Gebäudeenergiegesetz ein. Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Klassische Gas- und Ölheizungen können das nur erreichen, wenn sie etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe betrieben werden.

Abgesehen von den Kosten brauche es neben der Wärmepumpe die ganze Breite klimafreundlicher Lösungen, forderte Amling. Dazu zählte er Wasserstoff, Holzpellets und Wärmenetze auf. Gerade für den ländlichen Raum sei das Gebäudeenergiegesetz „kompletter Irrsinn“. Amling versicherte, dass der Eigenheimerverband sich mit allen legalen Mitteln zur Wehr setzen werde.

Dann schaute Anton Ziegler auf die Vereinsaktivitäten der vergangenen zwei Jahre zurück. Wegen des Lockdowns war 2020 nur die Spendensammlung für die Benefizaktion „Sternstunden“ im Edeka-Markt möglich. 8035,95 Euro sind zusammengekommen. Auch 2021 waren alle Aktivitäten wegen Corona von der Regierung verboten, trotzdem erfolgte aber wieder eine Spendensammlung für die Benefizaktion „Sternstunden“. Man konnte 4295 Euro überweisen. Bei der nächsten Spendensammlung für die „Sternstunden“ 2022 kamen 2865 Euro zusammen, berichtete der Vorsitzende .

Lobend erwähnte Anton Ziegler Ludwig Geiling, der sich als Gerätewart vorbildlich kümmere. Es folgte der Kassenbericht von Norbert Geiling, der geordnete Verhältnisse aufzeigte. Vizepräsident Heinz Amling und Vorsitzender Anton Ziegler überreichten anschließend den zu ehrenden Mitgliedern Urkunden: Walter Zinsler (40 Jahre Mitgliedschaft), Anton Krämer (40), Alfons Krämer (40), Norbert Ziegler (25), Robert Schmitt (40) sowie Richard Schleier (40).

Schließlich zeichnete Amling Vorsitzenden Anton Ziegler mit der Verdienstmedaille der Stufe I des Eigenheimerverbands Bayern aus. In seiner Laudatio würdigte Heinz Amling Zieglers jahrzehntelange Aktivitäten und Leistungen für die Eigenheimervereinigung in Großwenkheim und für die ganze Gemeinde. Auch sei sein Einsatz für die Schwächsten in unserer Gesellschaft vorbildlich, betonte Amling.

Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand der Großwenkheimer Eigenheimer einstimmig bestätigt. Neu im Team ist Tania Reinhard. red