Seit August 2018 trägt Diplomkaufmann Alexander Zugsbradl die Verantwortung für die Hescuro Kliniken in Bad Kissingen und Bad Bocklet . Nun wurde er für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt. Somit ist der 56-Jährige bis 2028 für die Leitung und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe verantwortlich. Zu dieser gehören mittlerweile zwei Reha Kliniken, zwei Krankenhäuser und ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). „Ich freue mich sehr, dass ich diese verantwortungsvolle Aufgabe für weitere fünf Jahre übernehmen darf“, so Zugsbradl laut Pressemitteilung. „Es waren sehr spannende, fordernde und erfolgreiche fünf Jahre“, zieht er demnach sein Fazit. So hat Zugsbradl unter anderem das Profil der beiden Reha-Kliniken in Bad Bocklet und Bad Kissingen geschärft und Synergieeffekte genutzt. An beiden Häusern gab es eine psychosomatische Abteilung. Diese wurde komplett nach Bad Bocklet verlegt, um in Bad Kissingen den Bereich Orthopädie zu stärken. „Aktuell wird in Bad Kissingen zusätzlich die neue Geriatrische Abteilung mit 20 Betten in Betrieb genommen.“ In Bad Bocklet wurde die Urologische Abteilung eingerichtet, in der vor allem Patienten nach Tumoroperationen behandelt werden. Parallel dazu gab es zahlreiche Renovierungsarbeiten an beiden Standorten. Gestiegen ist in seiner Amtszeit auch die Anzahl der Unternehmen, die von der Kliniken Bad Bocklet AG betrieben werden. Insgesamt drei sind seitdem dazugekommen: 2019 erwarb die Unternehmensgruppe das ehemalige Gesundheitsresort & Spa Regena in Bad Brückenau. Seither wird das Gebäude zu einer Akutklinik für Privatpatienten mit psychischen Erkrankungen umgebaut. „Die Eröffnung ist für den Sommer geplant“, sagt Zugsbradl. Zu Jahresbeginn hat die Kliniken Bad Bocklet AG die Franz-von-Prümmer Klinik in Bad Brückenau und das dazugehörige Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) übernommen. red