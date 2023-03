Nach dreijähriger Pause hielt die Kolpingsfamilie Münnerstadt am Vorabend des Josefstages ihre Generalversammlung ab. 1. Vorsitzender Albert Laudensack konnte im Kolpingraum des Jugendzentrums gut ein Drittel der 101 Mitglieder begrüßen. Präses P. Markus Reis eröffnete die Versammlung mit einer besinnlichen Andacht.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft konnte der 1. Vorsitzende zusammen mit dem Präses mit Urkunde, Nadel und Präsent auszeichnen für 25 Jahre Monika Nöth, Michael Bötsch, Klaus Skuppin und Margarete Schmitt. Die Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft nahmen Barbara Dömling und Oskar Beudert entgegen. Nicht an der Ehrung teilnehmen konnten Margarete Beck, Brunhilde Halboth, Josef Weiß , Elmar Beudert und Johann Jaksch. In seinem Rückblick auf die zurückliegenden Jahre bedauerte Albert Laudensack den starken Rückgang der Mitgliederzahlen von 156 auf 101. Das ganze Jahr trainieren 45 Mädchen der drei Faschingsgarden.

Im ehemaligen BBZ veranstaltete der Elferrat zwei Faschingssitzungen nach zwei Jahren Pause. An neun Standorten im Stadtgebiet hat Kolping Altkleidercontainer stehen. Den Erlös von 3000 Euro spendete man als Katastrophenhilfe in das Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien. Auch die Ukrainehilfe wurde bedacht. Zwei größere Spenden erhielt die katholische Kirchenstiftung für die Renovierung der Stadtpfarrkirche. Dafür bedankte sich Stadtpfarrer P. Markus herzlich. Der Kassier Ralph Gessner lieferte einen detaillierten Kassenbericht von 2019 bis 2023. Die Kassenprüfer Wilhelm Schmitt und Johannes Breitenbach bescheinigten eine tadellose Kassenführung. So erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

Albert Laudensack als 1. und Anneliese Albert als 2. Vorstand haben schon seit längerer Zeit erklärt, dass sie bei der Neuwahl nicht mehr kandidieren werden. Beide übten ihre Ämter seit 29 Jahren aus. Die intensive Suche nach Nachfolgern hatte zu keinem Ergebnis geführt. So blieb dem Wahlleiter Walter Köth nichts anderes übrig als die Mitglieder noch einmal aufzufordern, Nachfolger zu nennen. Der bisherige Vorstand soll die Kolpingsfamilie kommissarisch weiterführen. Albert Laudensack will sich beim Kolpingwerk in Würzburg erkundigen, wie die Kolpingsfamilie Münnerstadt weiter verfahren soll. Pater Markus Reis hat in seinem Leben als Augustiner schon von vielen Aufgaben Abschied nehmen müssen, er bot einen Gesprächskreis an, in dem sich Kolpingsmitglieder an frühere Erlebnisse mit der Kolpingsfamilie zurückerinnern können. Die Zukunft der Kolpingsfamilie liegt nach dieser Generalversammlung im Ungewissen. maa