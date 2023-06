Die Vorderladerabteilung der Königlich privilegierten Freihandschützen 1458 Bad Kissingen krönte Heinrich Niermann mit der Königswürde des Vorderladerkönigs. Ihm zur Seite stehen sein 1. Ritter Ralf Habel und sein 2. Ritter Julian Söder, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Bei diesem traditionellen Schießen mit Schwarzpulver und Bleikugeln, die aus einer Vorderladerpistole abgefeuert wurden, musste jeder Teilnehmer auf eine Entfernung von 25 Metern einen Schuss stehend freihändig auf eine Adlerscheibe abgeben. Der Schütze, der dem Zielkreuz am nächsten kam, war neuer König. Heinrich Niermann darf nun mit der Königskette für ein Jahr die Vorderlader-Abteilung repräsentieren. Sein Name wird auf der Königsscheibe verewigt. red