Die Rhöner Band „ Bergwerk “ tritt am Samstag, 7. Januar, in der Rhönfesthalle Stangenroth auf. Die sechs Steiger sind entschlossen, das Veranstaltungs-Massiv neu zu erklimmen. Im Rucksack: hochwertige, solide, zeitlose und unvergängliche Musik, heißt es in der Ankündigung des Vereinsrings Stangenroth .

Neben dem Initiator Frank(y) Schmitt – bekannt von „Rhöner Bluat“ – ziehen noch fünf weitere bühnenerfahrene Steiger mit am Gipfelstrang, gerüstet und motiviert, die Bühnen der Hallen und Zelte der Region zu erklimmen und ihr Publikum zu begeistern.

„ Bergwerk “ ist Garant für einen unvergesslichen Auftritt im Spagat zwischen Bierseligkeit und Konzertflair. „Die Begeisterung der Gäste ist unser Ansporn, unser Auftrag, unsere Pflicht, unser Gipfelkreuz“, sagen die Musiker. „Auf unserer Tour werden die Zuhörer nicht nur ins Bergwerk entführt, sondern lernen auch altbekannte Künstler wieder live kennen, wie STS, Hubert v. Goisern, Seiler & Speer, Falco , Fendrich, Andreas Gabalier .“ Natürlich wird auch Regionales zu hören sein, wie das Kreuzberglied zum Singen, Tanzen, Mitwippen, Klatschen.

Die Bandmitglieder

Zu hören und zu sehen ist „ Bergwerk “ mit dem Steinacher Frank(y) Schmitt als Frontmann (am Akkordeon und der steirischen Harmonika), Philip Beinhauer (Langenleiten; Solo-Gitarre, Akustische Gitarre, Trompete), Stefan Hergenröder (Riedenberg; Bass), Johannes Kehl (Hohenroth; Schlagzeug, Percussion), Marcel Hein (Burglauer; Thythmus-Gitarre, E-Gitarre) und Tobias Hofherr (Niederwerrn; Keyboard, Steirische Harmonika, Akkordeon, Saxofon und Klarinette) am Samstag, 7. Januar, in der Rhönfesthalle Stangenroth ; Einlass ab 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Infos unter bergwerk.live oder rhoenfesthalle.de red