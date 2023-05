Mit schwungvollen Songs beendet die Gruppe Sing’n’ Swing am Samstag, 13. Mai, eine fast vierjährige Corona-Pause. 2019 konnte das zehnköpfige Gesangsensemble mit Band sein 20-jähriges Jubiläum mit einem erfolgreichen Hamulissimo-Konzert auf dem Viehmarkt feiern. Dann kam pandemiebedingt die Zwangspause. Unter dem Titel „ Songs for You“ gibt es nun wieder ein Frühlingskonzert, diesmal im Saal des Johannes-Martin-Hauses (Pfarrzentrum) Hammelburg . Von Michael Jackson bis Michael Bublé , von Beatles über Queen bis Santana und Supertramp reicht das Repertoire. Unter der musikalischen Leitung von Paul Oschmann verspricht das neue Programm fetzige Stücke, aber auch gefühlvolle Balladen. Außerdem warten manche Überraschungen und kleine kulinarische Highlights auf die Gäste. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten für ein spezielles Projekt, das an diesem Abend vorgestellt wird. hbo