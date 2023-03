Ab Mitte April bietet die Außenstelle der Volkshochschule in Bad Bocklet wieder neue Kurse und Vorträge an. Globetrotter und Ländersammler Rudi Kleinhenz berichtet am 17. April über seine abenteuerlichen Reisen nach Namibia und von Deutschland entlang der Adriaküste nach Albanien (26. April). Seine Vorträge sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Programms. Für Kurzentschlossene gibt es hier eine Abendkasse.

Kräuterführungen mit zur Jahreszeit passenden Themen kommen ebenfalls gut an. Über frische Wildkräuter klärt Katja Reith am 24. Mai auf. Wer mit seinem Smartphone besser fotografieren möchte, bekommt von Ralf Bauer am 19. April wertvolle Tipps.

Neu im Programm

Der Kurs „Letzte Hilfe“ richtet sich an alle, die sich über die Themen rund um das Sterben informieren wollen (26. April) und wie wichtig eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht sind, kann man am 24. April erfahren.

Neu im Programm sind die Kurse „Was ist Hörtraining“ (19. Juni) und „Augentraining bei Kurz- und Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung“ (22. April). Hier zeigen Andreas und Carolin Ebert Übungen für den Alltag, die das Hören beziehungsweise Sehen verbessern können.

Im Herbst 2019, nach dem Zusammenschluss der Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg und einem neu eingerichtetem Online Buchungssystem (vhs-kiss.hab.de), wurde das Kursangebot der Außenstelle Bad Bocklet auf 14 Kurse erweitert. Es lief sehr gut an. 2020 startete das Frühjahrssemester dann mit 24 Kursen. Die Nachfrage war groß. Nach der Coronapause gibt es im Frühjahrssemester wieder 15 Kurse zu unterschiedlichen Themen. Aquakurse und Mutter/Vater-Kinderturnkurse sind sehr beliebt. Nähere Infos im Rathaus Bad Bocklet (Frau Bauer, Tel. 09708/912 227). red