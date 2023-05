Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger und die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Bayern, Angela Inselkammer, haben am 22. Mai in München die begehrten Sterne-Klassifizierungen verliehen.

Ein Betrieb in Unterfranken, das Parkhotel „Cup Vitalis“ aus Bad Kissingen , ist klassifiziert worden mit vier Sternen. Pascal Muller, Operations Manager vom Parkhotel „Cup Vitalis“, hat die Auszeichnung persönlich entgegengenommen. „Die Sterne werden im Freistaat von der BTG Bayern Tourist GmbH, einer Tochtergesellschaft des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Bayern, verliehen. Sie nimmt hierzu bei allen zu klassifizierenden Betrieben eine umfassende Vor-Ort-Prüfung vor. Das ist aus unserer Sicht eine Garantie für den Hotelgast , der somit weiß, dass je nach Kategorie bestimmte Standards in Bezug auf Qualität erfüllt sind“, so Muller. „Die qualifizierten Betriebe tragen erheblich zum Erhalt der wohl schönsten Branche der Welt bei und stellen sich neben den hohen gesetzlichen Anforderungen einer zusätzlichen Qualifizierung“, so Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer: „Bei der Klassifizierung ist die Auszeichnung ein Aushängeschild für den Betrieb. Die Häuser garantieren somit eine transparente Übersicht der angebotenen Leistungen und bieten einen verlässlichen Qualitätskompass für Gäste wie Mitarbeiter, die sich an ausgezeichneten Unternehmen orientieren.“

Insgesamt wurden 47 Betriebe in der Hotelklassifizierung sowie ein Gasthof in der G-Klassifizierung ausgezeichnet: einmal ein Stern, zweimal zwei, 25-mal drei und 19-mal vier Sterne. Ein Haus erfüllt die Kriterien für fünf Sterne. Das sind in Oberbayern 20, in Schwaben neun, in Niederbayern sieben, in der Oberpfalz fünf, in Mittelfranken vier, in Oberfranken zwei Betriebe und einer in Unterfranken. red