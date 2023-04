Die Schaffung von möglichst barrierearmen Angeboten ist ein wichtiges länderübergreifendes Ziel im Unesco-Biosphärenreservat Rhön – nicht nur im Erlebnisbereich, sondern auch in der Kommunikation und Wissensvermittlung. Dank eines Förderprogramms konnten im vergangenen Jahr vier weitere Broschüren in leichter Sprache erarbeitet werden: Themen sind schutzwürdige Pflanzen und ihre Lebensräume, Fledermäuse und Quellen sowie Erlebnistipps in Bayern, Hessen und Thüringen. Die Broschüren sind ab sofort kostenfrei in den Info-Einrichtungen des Biosphärenreservats erhältlich, teilt die Pressestelle für das Unesco-Biosphärenreservat Rhön mit.

Insgesamt gibt es nun – ergänzend zu den bisherigen Broschüren zu den Themen Biosphärenreservat, Rotmilan, Wildkatze, Orchideen, Sternenpark Rhön, Alte Haustierrassen, Kernzonen und Neophyten – zwölf Broschüren sowie einen eigenen Bereich „leichte Sprache “ auf der Homepage.

Leichte Sprache soll Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Lernschwierigkeiten oder schlechten Lese- oder Deutschkenntnissen das Verstehen von Informationen erleichtern.

Von einfacher und leichter Sprache profitieren alle – weniger ist oft mehr. Die Leichte-Sprache-Broschüren werden mittlerweile von Schulen, Touristen und allen, die sich über die Rhön und die Biosphäre informieren wollen, gern genutzt, heißt es in der Pressemeldung des Biosphärenreservats Rhön weiter.

Die Broschüren sind kostenfrei in den Verwaltungen des Unesco-Biosphärenreservats in Bayern, Hessen und Thüringen sowie in den Biosphären-Informationszentren erhältlich und stehen zudem auch noch online als PDF zum Download zur Verfügung unter biosphaerenreservat-rhoen.de/leichte-sprache