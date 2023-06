Jubilare aus den Konfirmationsjahrgängen 1973, 1963, 1958 und 1953 feierten am Sonntag ihre goldene, diamantene, eiserne und steinerne Konfirmation mit einem festlichen Gottesdienst, in dem sie erneut den Segen Gottes zugesprochen bekamen und das Abendmahl Jesu feierten, heißt es in einem Pressebericht des evanglischen Pfarramts Zeitlofs .

Gleichnis zum Abendmahl

Pfarrerin Barbara Weichert hielt die Predigt zum Evangelium des Sonntags, dem Gleichnis zum großen Abendmahl. Die geladenen Gäste hatten, als es so weit war, alle möglichen Entschuldigungen und blieben fern. Daraufhin schickte der Gastgeber seinen Diener zu den Leuten in den Straßen und Gassen, an den Hecken und Zäune, „damit mein Haus voll werde“.

Pfarrerin Weichert bezog die Einladung auf das Leben mit Gott, zu dem wir mit Taufe und Konfirmation eingeladen sind, das wir aber über den anderen Dingen im Leben leicht aus dem Blick verlieren oder mit dem manche gar nichts anfangen können.

Gott lädt immer noch ein an seinen Tisch und in sein Reich – den Bereich, in dem andere Regeln gelten als die oft so unbarmherzigen Regeln unter Menschen. Gott tischt auf: Du bist es mir wert. Ich schätze dich. Ich schenke dir Liebe und stehe dir bei, gebe dir Kraft und Hoffnung. Dieses „Mahl“ dürfen wir genießen und es wird Wirkung haben nach außen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. red