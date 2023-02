Was wäre der Bund Naturschutz ohne seine Mitglieder ? Deshalb war es ja nur logisch , dass im 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe Bad Kissingen auch zahlreiche Ehrungen anstanden, die in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Stern“ in Oberertha verliehen wurden. Viele der mehr als 100 Gründungsmitglieder leben nicht mehr, aber einige konnten doch kommen und geehrt werden (siehe Foto). Weitere Gründungsmitglieder, die noch immer aktive Mitglieder sind, aber nicht zur Veranstaltung kommen konnten, sind Werner Eberth, Fritz Lotter, Walter Rundler, Hildegard Schütze, Heinrich Dietz und Hubert Schenk. Von anfang an dabei sind auch die Gemeinden Bad Bocklet, Ramsthal und Sulzthal.

Außerdem wurden noch die Mitglieder ausgezeichnet, die 25 Jahre, 40 oder 50 Jahre dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen, die Treue halten.

Die Kreisgruppe feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Alle Programmpunkte seien auf der Homepage zu finden und würden über die Presse und sozialen Medien angekündigt, sagte Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Assmann. Ein Highlight dabei werde sicherlich Anfang Juli das Sommerfest auf der Trimburg sein. Landesvorsitzender Richard Mergner lobte die Kreisgruppe Bad Kissingen für ihre Vielseitigkeit. hhr