Bei den Neuwahlen des Kegelvereins SKK Alle Neun Stralsbach am vergangenen Samstag wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt. Demnach bleibt Sebastian Schölzke Vorsitzender, Torsten Straub stellvertretender Vorsitzender, Kurt Schreiner Kassier, Clara Kässner Schriftführerin, Pascal Schreiner Sportwart und Achim Vorndran Jugendwart.

Auch wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. So hält Werner Below dem Verein seit 65 Jahren Jahren die Treue, Hans-Peter Wegemer seit 45 Jahren. Auf 35 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann Bruno Straub, auf 30 Jahre Kurt Schreiner und Uwe Simmroth sowie Peter Veenendaal auf 20 Jahre.

Laut Jahresbericht des Vorsitzenden Sebastian Schölzke zählt der Verein derzeit 68 Mitglieder. Im vergangenen Jahr konnten zwei Neuaufnahmen verbucht werden. Von den 25 Aktiven sind 21 im offiziellen Spielbetrieb des BSKV gemeldet, hieß es.

Schölzke ging auf die Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr ein. Herausragendes Ereignis war das Festwochenende zum 70-jährigen Vereinsjubiläum. Seit der vergangenen Saison bewirtschaftet der Verein die Kegelbahn in Eigenregie. Die Bilanz sei durchweg positiv ausgefallen, sagte der Vorsitzende dazu.

Sportwart Pascal Schreiner berichtete über die abgelaufene Saison der drei Mannschaften, die am Spielbetrieb teilgenommen hatten. Die 1. Mannschaft holte sich den dritten Tabellenplatz und spielt somit in der kommenden Saison wieder in der höchsten Klasse für Zwei-Bahn-Anlagen. Die 2. Mannschaft erreichte den vierten Tabellenplatz in der Kreisliga Nord und sicherte sich so den Klassenerhalt.

Klares Ziel für die 3. Mannschaft in der Kreisklasse A Nord war, den jungen Keglern so viel Spielpraxis wie nur möglich zu geben, sagte Schreiner. Dies wurde umgesetzt, denn der Nachwuchs konnte zwölfmal im Erwachsenenbereich eingesetzt und somit die sportliche Entwicklung der Jugendlichen gefördert werden. Voraussichtlich werde man in der kommenden Saison wieder in der Kreisklasse Nord an den Start gehen, hieß es.

Jugendwart Achim Vorndran ging auf die Spiele der Jugend ein. Wie bereits in den drei letzten Saisonen stellten die Stralsbacher mit sieben Jugendlichen komplett die Jugendmannschaft des KV Bad Kissingen. Nico Vorndran und Laurel Schlereth schafften es bis zu den Bezirksmeisterschaften.

Damit der Spielbetrieb den Keglern weiterhin ermöglicht werden kann, richtete Vorsitzender Sebastian Schölke in der Versammlung einen dringenden Appell an die Vereinsmitglieder. Sie mögen sich damit auseinandersetzen, zwei Posten im Vorstand des KV Bad Kissingen bei den anstehenden Vorstandswahlen zu übernehmen, sagte der Vorsitzende. ksg