Die Steinacher Musikanten blickten in ihrer Generalversammlung auf das zurückliegende Jahr, zu der Vorsitzender Sebastian Koch die Mitglieder begrüßte.

Dirigent Bernd Borst berichtete über den erfolgreichen Neustart, welchen die Steinacher Musikanten nach dem Corona-Lockdown geschafft haben. In den letzten acht Monaten wurden 21 Proben abgehalten und elf Auftritte gespielt. Highlight war sicherlich neben einem sehr gut besuchten Herbstkonzert in Bad Bocklet und dem Adventskonzert in der St. Nikolaus Kirche in Steinach die Teilnahme am Oktoberfestumzug in München als Teil des Großorchesters unter der Fahne des Bayerischen Blasmusikverbands .

Auch für dieses Jahr stehen schon viele Auftritte fest, wie zum Beispiel das Frühjahrs- und Herbstkonzert in Bad Bocklet, das Saale-Musicum in Nickersfelden sowie die Teilnahme am Rakoczyfestumzug.

Besonderes Augenmerk legte Borst auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Seit 17. Oktober haben die Steinacher Musikanten wieder ein Nachwuchsorchester, das unter der Leitung von Anne Bocklet geführt wird.

Ihren ersten Auftritt hatten die Nachwuchsmusikanten beim Adventskonzert, den sie einwandfrei gemeistert haben. Hören kann man das Nachwuchsorchester wieder am 22. April beim Nachwuchsinfotag in der Henneberghalle.

Der Bereich der Nachwuchsarbeit soll durch ein eigens dafür gegründetes Gremium unter der Leitung von Christina Koch und Milena Koch noch mehr Gewicht bekommen.

Danach folgten die Berichte des Schriftführers Christoph Bocklet, des Kassiers Sascha Dechant, der Kassenprüfer Martina Wehner und Jutta Koch sowie der Bericht der Jugendvertreterin Christina Koch. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Im Anschluss gab es Ehrungen vom Nordbayerischen Musikbund, vertreten durch Stephanie Geiling. Geehrt wurden für 30 Jahre aktives Musizieren Martin Kuhn und für 15 Jahre als Dirigent Bernd Borst.

Nun kamen die Grußworte des Vertreters der Gemeinde, des 3. Bürgermeisters Uto-Paul Schmitt. Er hob die Steinacher Musikanten als wichtigen Bestandteil und Aushängeschild der Gemeinde hervor und betonte die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit, die in der heutigen Zeit und nach den Corona-Lockdowns oft mit Schwierigkeiten verbunden sei. red