Neuwahlen standen beim Verein für Gartenbau und Landespflege an. Satzungsgemäß ist die Vorstandsriege alle zwei Jahre zu wählen. Wenn die bisherigen Amtsinhaber sich wieder zur Verfügung stellen, kann sich ein Verein glücklich schätzen, denn Vorsitzende und Vorstandsmitglieder sind nicht leicht zu finden. Zudem ist ein wiedergewähltes Team ein Beleg für die bisherige, zufriedenstellende Arbeit.

So geschehen im Stadtteil, wo sich Ursula Wiegel erneut als Vorsitzende zur Verfügung stellte und einmütig bestätigt wurde. Unter Wahlleitung von Kreisvorsitzendem Markus Stockmann zog das Vorstands-Team nach. Evelyn Sitzmann als Stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Gudrun Cimander und Schatzmeisterin Katja Schaub sowie die Beisitzer Petra Franz, Wilfried Wahler und Christian Volpert halten den Gartenbau-Verein in Schwung. Auch die Kassenprüfer Markus Reimer und Dieter Ebert sind weiter dabei. Allen Gewählten dankte Stockmann für ihre Amtsübernahme.

Eingangs legte Wiegel ihren Bericht vor, der zunächst das Vereinsheim aufgriff, das neu verputzt und gestrichen wurde. Breiten Raum nahm auch bei den Gartlern der alle zwei Jahre stattfindende Faschingszug ein, den der Vereinsring plante. Auch der Gartenbauverein war einbezogen. Ein Ausflug führte nach Himmelstadt in den Landgarten der Familie Steinmetz, wo es eine Führung im 2500 Quadratmeter großen Garten für die Westheimer gab. Ebenso waren ein Naturgarten und das Weihnachtspostamt einen Besuch wert. Auf Initiative des Kreisverbands besuchten die Stadtteil-Gartenfreunde den naturzertifizierten Garten der Familie Fell in Hammelburg, der, so Wiegel, eine gelungene Kombination mit Schwimmteich, Gartenterrasse , Nutzgarten und mediterranen Pflanzen war.

Es folgte eine Weinberg-Wanderung im September unter fachkundiger Leitung von Günter Schaupp mit einer Weinverkostung und Brotzeit. Für das Apfelmostfest hatten die Mitglieder sieben Zentner Äpfel auf einer Streuobstwiese gesammelt und diese für einen vergnüglichen Abend zu Most pressen lassen.

Zum 1. Advent erstellten die Mitglieder den von Christof Reuter gespendeten Weihnachtsbaum und beteiligten sich an der Gestaltung der Adventsfenster. Heuer gab es bislang nur ein Thema – der Faschingszug der zahlreiche Sitzungen, Besprechungen und Planungen mit sich brachte. Auch am Gaudiwurm beteiligten sich die Gartler mit einem Bratwurststand. Rund 1000 verkaufte Bratwürste und elf Kisten Bier spülten mehr als 1000 Euro in ihre Kasse. Der Dank der Vorsitzenden galt allen Helfern, insbesondere Alfred Kuchenbrod für zehn Jahre Mitarbeit im Vorstand und Christof Reuter für die Christbaum-Spende.

Markus Stockmann, der die Grüße des Kreisvorstands überbrachte, dankte für die Übernahme der Ämter. Stadtrat Norbert Schaub bat um eine Person, die die Pflege für den Blumenschmuck auf der Alten Saalebrücke übernimmt. Hier wurde ein Freiwilliger gefunden. Um für den Verein zu werben, schlug Katja Schaub vor, bei Heiraten zwei beitragsfreie Jahre im Verein anzubieten. Markus Reimer empfahl eine Aktion mit dem Kindergarten.

Stadtrat Schaub dankte abschließend für die geleistete Arbeit und die Amtsübernahmen. heg