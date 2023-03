Am Freitag, 17. März, startet das Nüdlinger Kulturprogramm mit der Krimi-Revue der Multiinstrumentalistinnen und Sängerinnen Heike Michaelis (Gesang, Vibraphon Percussion, Piano) und Regina Fischer (Saxophon, Gesang, E-Gitarre, Piano), die unter dem Namen „Dulabi“ auftreten. Sie bieten feines literarisches Musikkabarett unter dem Motto Krimi . Neben viel krimineller Musik aus Chanson, Pop, Rock, Jazz, Filmmusik und Oper gibt es Kriminalgedichte und Krimiballaden zu hören, so der Veranstalter. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei Nüdlingen . Karten gibt es in der Gemeindebücherei, Tel. 0971/727 125 oder über buecherei@nuedlingen.de. Foto: Sabine Chamberlain