Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit führt die Polizeiinspektion Bad Neustadt seit 1. März verstärkt mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. „Überhöhte Geschwindigkeit bildet leider nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle, deren Verhinderung eine Hauptaufgabe der Polizei darstellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bad Neustädter Polizei . Auch ein großer Anteil an Unfällen mit tödlichem Ausgang könne auf überhöhte Geschwindigkeit zurückgeführt werden.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt begrüßt zeitgleich seit dem 1. März zwei potentiell zukünftige Polizeibeamte: Der einwöchige Dienststellenbesuch findet im Rahmen einer sogenannten Info-Woche für Schüler statt. Den Schülern sollen so auf der Polizeiinspektion erste Eindrücke der facettenreichen Polizeiarbeit ermöglicht werden.

Messung bis Spurensicherung

Die gesammelten Einblicke reichen von Einsatzfahrten im Streifenwagen, über die Verkehrssicherheitsarbeit mit eigenhändigen Geschwindigkeitsmessungen bis hin zu einfacheren Spurensicherungen und Ermittlungstätigkeiten an Tatorten zusammen mit der eigenen Ermittlungsgruppe der PI Bad Neustadt.

Die interessierten Schüler werden zudem auch an die inneren Abläufe einer Inspektion herangeführt, bei denen der Gemeinschaftsgedanke nicht zu kurz kommen darf. „Besonders der große Anteil an starken Frauen auf der PI Bad Neustadt soll auch junge Mädchen dazu ermutigen, den spannenden Beruf der Polizeibeamtin zu ergreifen“, heißt es in dem Bericht. Schülerinnen und Schülern können auch noch zu Schulzeiten im Rahmen eines Schülerpraktikums ab 15 Jahren in die abwechslungsreiche Arbeit bei der Bayerischen Polizei und speziell bei der PI Bad Neustadt hineinschnuppern.

Weiterführende, konkrete Informationen speziell zur Region können bei der Einstellungsberatung der PI Bad Kissingen elektronisch unter einstellungsberatungbadkissingen@ polizei.bayern.de oder unter Tel. 0971/714 92 95 eingeholt werden. Grundsätzliches zu Praktika und zur Karriere bei der Bayerischen Polizei gibt es zudem unter mit-sicherheit-anders.de.

Fazit: Insgesamt konnten unter Mithilfe der Praktikanten 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der gemessene Spitzenwert betrug innerorts 83 km/h (mit bereits abgezogener Messtoleranz) bei erlaubten 50 km/h. Den Pkw-Fahrer erwartet ein empfindliches Bußgeld. pol