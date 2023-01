Seine Terminplanung für das laufende Jahr hat der Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union bei einer Vorstandssitzung abgestimmt.

Dabei sind auch die Veranstaltungen auf Kreisebene berücksichtigt.

Den Auftakt des Programms bildet am Dienstag, 14. Februar, eine Führung in der Schnapsbrennerei Bold in Wartmannsroth mit Brotzeit. Es soll ein Bus eingesetzt werden, mit Abfahrt um 13.30 am Bahnhof und einige Minuten später am Kurstift.

Anmelden bis 6. Februar

Anmeldungen nehmen bis Montag, 6. Februar, Carmen Ruppel (Tel. 09748/931 111), Rosel Goldfuß (Tel. 09741/1635) und Monika Minta (Tel. 09741/84340) entgegen.

Am 3. März findet das traditionelle Fischessen in Obererthal statt.

Am 7. oder 14. März steht Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel für ein Gespräch im Rathaus bereit.

Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes geht am 25. April ab 15 Uhr im Hotel „Rhön-Hof“ in Oberleichtersbach über die Bühne.

Weitere Termine

Die weiteren Termine gestalten sich wie folgt: Kreis-Jahreshauptversammlung mit Wahlen in Reith am 9. Mai, Fahrt zur Landesgartenschau in Fulda mit Führung am 25. Mai, Fahrt nach Prag/Tschechien vom 30. Mai bis 4. Juni, Sommerfest in der Aspenmühle am 26. Juli, Rundfahrt Truppenübungsplatz mit Alois Kreuzpaintner und Einkehr in der „Postkutsche“ in Kothen am 8. August, Stadtführung Hammelburg mit Kloster Altstadt am 13. September, Besichtigung der Firma Vogler am 19. September, Gänse-Essen am Dreistelz am 14. oder 21. November und Adventsfeier am 28. November.

Nächste Vorstandssitzung

Zur nächsten Sitzung treffen sich die Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes Bad Brückenau der Senioren-Union am Dienstag, 28. März, um 14 Uhr im Gasthaus „Zum Stern“ in der Altstadt. bpr