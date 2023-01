Nach zweijähriger Corona-Pause fand die Jahreshauptversammlung des Sängerkranz Reichenbach e. V. für die Jahre 2019 bis 2021 statt. In Vertretung des 1. Vorsitzenden Lothar Hillenbrand begrüßte die 2. Vorsitzende Esther Mahr die versammelten Mitglieder, darunter auch Münnerstadts 1. Bürgermeister Michael Kastl und Ortssprecher Fabian Nöth. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung und dem Totengedenken verlas Schriftführer Sebastian Nöth das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und gab einen Rückblick über die Veranstaltungen und Auftritte der Jahre 2019 bis 2021. Kassier Marco Wache konnte, obwohl coronabedingt in den vergangenen beiden Jahren kaum Auftritte stattgefunden hatten, ein Plus beim Vereinsvermögen verzeichnen. Ihm wurde vom Kassenprüfer Stefan Raab eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Mahr verlas stellvertretend den Bericht des Vorsitzenden. Der Verein war in dieser Zeit an der Durchführung von 16 fremden und zwölf eigenen Veranstaltungen beteiligt, hinzu kam die Teilnahme an insgesamt acht Schulungen, Versammlungen und Sitzungen. Besonders freue Hillenbrand, dass sich eine neue Kindertanzgruppe unter der Leitung von Melanie Seith und Sonja Behr gefunden hat. Andererseits musste er feststellen, dass eine nicht unerhebliche Zahl von Mitgliedern den wieder stattfindenden Proben ferngeblieben waren, da sie wohl in Coronazeiten gemerkt hätten, dass es auch ohne Verein ginge, was er sehr schade finde.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter. Mirja Betzer (Chorleiterin Stammchor) dankte allen Sängerinnen und Sängern, die „trotz Testen, Maske und Frieren“ an den Proben teilgenommen haben, so dass man sich nach Corona stimmlich schnell wieder gefasst hätte. Auch bedankte sie sich bei Thomas Betzer und Matthias Nöth, dass diese auch mal als Chorleiter eingesprungen seien. Stefan Raab berichtete als Sprecher des Samstags-Chores, dass sich auch hier einige neue Sängerinnen gefunden hätten und bedankte sich bei den beiden Chorleitern Bernd Hammer und Matthias Nöth.

Weiter berichtete Raab für die Große Tanzgruppe, dass aufgrund der Erfahrung nur bei Bedarf geprobt würde. Melanie Seith berichtete von den ersten Proben der neuen Kindertanzgruppe, in der sich 20 Kinder (zehn Jungen, zehn Mädchen) im Alter von fünf bis zehn Jahren zusammengefunden haben.

Birgit Döhlers Bericht zur Blaskapelle, die seit einiger Zeit eine Bläsergemeinschaft mit Burghausen hat, fiel eher ernüchternd aus: demnach gebe es in Reichenbach quasi keine Blaskapelle mehr, da die wenigen Musiker und Musikerinnen – wenn überhaupt – nur nach Lust und Laune kämen.

Ansgar Beck berichtete von seiner Tätigkeit als zweiter Fähnrich im Trachtenverband Unterfranken.

Im Anschluss an die Berichte fanden Neuwahlen mit Bürgermeister Michael Kastl als Wahlausschussvorsitzendem statt. Am Ende ist der bisherige Vorstand wieder gewählt worden: 1. Vorsitzender Lothar Hillenbrand, 2. Vorsitzende Esther Mahr, Kassier Marco Wache und Schriftführer Sebastian Nöth. Zu Beisitzern wurden gewählt: Ansgar Beck, Matthias Beck, Pia Betzer und Christine Heinisch. Kassenprüfer sind wieder Stefan Raab und Heiko Heinisch. Bürgermeister Michael Kastl betonte, dass es schwierige Zeiten seien, was man einerseits am Musikermangel sehe, andererseits zeige aber auch die neue Kindertanzgruppe, dass es wieder aufwärts gehe. Gerade in der aktuellen Energiekrise sei Zusammenhalt wichtig; natürlich gebe es diesen auch außerhalb der Vereine, doch trügen diese viel dazu bei. Er halte es für besonders wichtig, dass Menschen Verantwortung im Verein übernehmen, aber insbesondere, dass es Menschen gibt, die im Verein überhaupt und gerne mitmachen.

Ähnlich klang es in der für Hillenbrand verlesenen Vorschau: die Zukunft hängt von den Mitgliedern ab, nur wenn diese bei der Stange bleiben, dann könne man auch wieder bei Auftritten fest zusagen. Bei „Wünsche und Anregungen“ gab es unter anderem zwei Aufrufe: So mögen doch ehemalige oder nicht mehr aktive Mitglieder des Samstags-Chores ihre Noten zurückgeben, und wer noch ausgeliehene Trachten (Erwachsene- und Kindertrachten) habe, die nicht mehr aktiv gebraucht würden, könne diese bei Melanie Seith oder Sonja Beck abgeben. Matthias Nöth