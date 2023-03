Die offizielle Gründung des Vereins Rhöner Biosphären-Schinken fand am 3. März im Landratsamt Bad Neustadt statt. Beteiligte sind derzeit neun Metzger-Betriebe, die Abteilung Marke und Produkt der Rhön GmbH , der Verein Rasdorfer GenussKultur und die Verwaltungen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Ziel ist die Förderung regionaler Produkte und Wertschöpfungsketten vom Erzeuger bis zum Endverbraucher, heißt es in einer Pressemitteilung der Rhön GmbH .

Die Idee zur Etablierung eines luftgetrockneten Rhöner Schinkens entstand bei einer Feedback-Runde zum Besonderen Feierabendmarkt 2021 mit den vertretenen Brennereien und Metzgereien, dem Verein Rasdorfer GenussKultur und der Rhön GmbH .

Die Metzgermeister Christoph Budenz, Richard Kleinhenz aus Unterleichtersbach und Ludwig Leist stießen dort erste Überlegungen an, die weiterverfolgt wurden. Der Rhöner Biosphären-Schinken wird nach einheitlichen Qualitätsstandards produziert und soll ein Aushängeschild für die besonderen Produkte aus dem Biosphärenreservat werden, so die Pressemitteilung.

Die Gründung des Vereins Rhöner Biosphären-Schinken ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Wertschätzung im Biosphärenreservat Rhön . Vorsitzender des Vereins ist nun Christoph Budenz, Inhaber der Landmetzgerei Budenz in Rasdorf, seine Stellvertreter sind Richard Kleinhenz, Inhaber der Landmetzgerei Kleinhenz in Unterleichtersbach, und Christian Wenzel, Inhaber der Fleischerei Wenzel in Urnshausen.

Schinken-Marke verwirklichen

Die Metzger stellten im Rahmen der Gründung weitere Produkte wie Salami und Bratwurst vor, die die vollständige Verwertung des Tieres gewährleisten sollen. Das nächste große Ziel des Vereins Rhöner Biosphären-Schinken ist die Verwirklichung der Schinken-Marke.

Die Gründungsveranstaltung fand in Anwesenheit von Thomas Habermann , Landrat Rhön Grabfeld, Jörg Geier , Leiter Stabsstelle Kreisentwicklung, Matthias Weller, Vorsitzender des Vereins Rasdorfer Genusskultur, Julia Rösch, Koordinatorin für Nachhaltige Entwicklung im Unesco-Biosphärenreservat Rhön, Silvia und Richard Kleinhenz, Inhaber der Landmetzgerei Kleinhenz Unterleichtersbach, Christian Wenzel, Inhaber der Fleischerei Wenzel Urnshausen, Johannes Metz, Prokurist Rhön GmbH und Leiter der Abteilung Kommunikation & Digitalisierung und Thomas König , Projektmanager Rhön GmbH statt.

„Der Rhöner Biosphären-Schinken ist ein Ausnahmeprodukt im Deutschen Handwerksbereich der Metzger. Vom ausgezeichneten Geschmack konnte sich zuletzt sogar der Landkreistag überzeugen. Die Rhön ist einfach eine tolle Region mit außergewöhnlichen Handwerkern “, wird Landrat Thomas Habermann in seiner Laudatio zur Vereinsgründung in der Mitteilung zitiert.

„Mit der Etablierung der Schinken-Marke wollen wir ein weiteres Aushängeschild für die Produkte mit der besonderen Qualität aus dem Biosphärenreservat schaffen und einen Fokus auf die vielfältige Handwerksqualität unserer Metzger legen“, erklärt Projektbegleiter Thomas König von der Rhön GmbH . Weitere Betriebe aus dem Netzwerk der Dachmarke Rhön oder solche, die sich anschließen möchten und die Maßgaben erfüllen, können jederzeit einsteigen. Interessierte können sich an Thomas König wenden: Rhön GmbH , Abteilung Marke und Produkt, Tel. 09749/930 080 120, Mobil: 0170/742 58 00; E-Mail: thomas.koenig@rhoen.de

red/Foto: Jörg Geier