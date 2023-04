Ein Jubiläum feierte die Eigenheimervereinigung Arnshausen bei ihrer Jahreshauptversammlung im Sportheim: 50 Jahre besteht die Eigenheimervereinigung. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Ehrungen, Neuwahlen und Abstimmung zur neugestalteten Satzung zwecks Eintragung in das Vereinsregister.

1. Vorsitzender Stefan Dacho erwähnte in seinem Bericht als Highlight des Jahres 2022 das abgehaltene Grillevent mit den „Grillformers“, das die EVA’s in der urigen Arnshäuser Pfarrscheune abhielten.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Durchsprache und Abstimmung ( mit einstimmiger Annahme) der neuen Satzung. Jetzt kann der Verein ins Vereinsregister eingetragen werden.

Georg Grembler und Arno Dietz vom Landesvorstand führten die Neuwahlen durch. Für Hubert Gahn, der nach 24 Jahren als Beisitzer in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde, folgte Sascha Stüber neu in den Vorstand. Wiedergewählt wurden 1. Vorsitzender Stefan Dacho, 2. Vorsitzender Roland Greubel, Kassier Andreas Wehner (der einen soliden Kassenstand vermerkte) und Schriftführer Ralf Servatius.

Als Beisitzer fungieren die nächsten vier Jahre: Josef Büttner, Bernd Vormwald- Kaeppele und Sascha Stüber. Revisoren: Gerald Betz und Andi Borst.

Stolz gratulierte Dacho seinen Gründungsjahrmitgliedern für 50 Jahre Vereinstreue: Hans Dacho, Jürgen Buschner, Leo Schmitt, Paula Voll, Franz Dacho und Bernd Ströbert. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Walter Erhard, Rudolf Hein und Wolfgang Zänglein. 25 Jahre zählt Dieter Six.

Die Eigenheimer Arnshausen bereiten schon ihr nächstes Event vor: Am Sonntag, 30. April, findet in Arnshausen die traditionelle Maibaumaufstellung mit Tanz in den Mai statt. red