Zur Jahreshauptversammlung der Schützengilde Poppenroth konnte der 1. Schützenmeister Michael Wimmel 30 Mitglieder begrüßen .

In seinem Bericht ging der Schützenmeister mit kurzem Rückblick auf das abgelaufene Jahr ein. Es konnten alle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden. Begonnen wurde 2022 mit Knut, dem Faschingswettkampf und einem Dia-Abend. Ein rauschender Königsball im Mai und ein Fest zur Einweihung der neuen elektronischen Luftgewehrstände im Juni fanden ebenso statt. Eine neue Veranstaltung war der „Tag der offenen Tür“ der Ortsvereine.

Bei der jährlichen Sportlerehrung konnten viele Sportler ihre Ernte für zahlreiche Erfolge feiern. Den Jahresausklang machte die traditionelle Weihnachtsfeier.

Erfolge und Ehrungen

1. Sportleiter Matthias Metz berichtete über die Sportlichen Aktivitäten und hob besonders die Erfolge bei den Gau-, Bezirks- und bayerischen Meisterschaften hervor. Die Ehrungen wurden bei der Sportlerehrung gewürdigt. Er informierte darüber, dass elf Luftgewehrmannschaften und eine Bogenmannschaft am aktuellen Sportbetrieb teilnehmen.

Erfreulich zeigt man sich auch über das bestehende Interesse zahlreicher Jugendlicher am Schützensport.

Posten des Kassiers besetzt

Da bei der letzten Jahreshauptversammlung die Position des Kassiers nicht besetzt wurde, war es umso erfreulicher, dass mit Sebastian Beck ein neuer Kassier zur Wahl stand. Per Akklamation und ohne Gegenstimme wird Beck die Finanzen der Gilde leiten. Die von Sebastian Beck kommissarisch geführte Kasse wurde für das Vereinsjahr 2022 einstimmig und ohne Gegenstimme von der Versammlung entlastet.

Für 60 Jahre aktive Schießzeit wurde Siegfried Kröckel mit der fünften goldenen Eichel an der Schützenschnur ausgezeichnet. Für 50 Jahre aktive Schießzeit erhielt Siegfried Kröckel die dritte goldene Eichel an der Schützenschnur.

Auszeichnung in gold und grün

Für 45 Jahre aktive Schießzeit wurde Gregor Metz mit der goldenen Eichel an der Schützenschnur ausgezeichnet. Silke Reuss und Günter Goll haben für 35 Jahre aktive Schießzeit die goldene Schützenschnur erhalten.

Für 25 Jahre aktive Schießzeit wurden Christoph Kröckel, Irmgard Neder und Wolfgang Neder mit der grünen Schützenschnur ausgezeichnet. Unter dem Punkt Verschiedenes wurden noch anstehende Termine bekanntgegeben, wie das Seifenkistenrennen am Sonntag, 16. April, die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Hubertus Zahlbach am Freitag, 21. April, der Königsschuss am Samstag, 29. April und schließlich der Königsball am Samstag, 6. Mai. „Höh on feier“ – 60 Jahre Schützengilde Poppenroth wird dann im Juni vom 16. bis 18. ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Schützengilde. Mit einem Festzug am Sonntag möchte man dem Jubiläum einen geeigneten Rahmen geben, so der 1. Schützenmeister. red