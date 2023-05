Verdiente Schülerlotsen wurden an der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule in Münnerstadt verabschiedet und die neuen feierlich von Bürgermeister Michael Kastl in ihr Amt eingeführt.

Rektor Klaus Grüpel und Schülerlotsenbetreuerin Petra Georg lobten die jungen Leute, die bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit in den vergangenen vier Jahren die Schulwege gesichert haben. Lehrerin Petra Georg erklärte, dass das Amt als Schülerlotse Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, bereits deutlich vor Unterrichtsbeginn an den Straßen zu stehen, erfordere.

Verabschiedet wurden Christoph Köhler, Ernst Schiefer, Emine Babat, Lena-Marie Hellmann, Bastian Brückner, Fritz Zimmermann, Felix Bruckmüller, Lion Wilm, Samuel Spinelli und Luis Lauterwald. Sie erhielten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Im Abschlusszeugnis wird außerdem positiv vermerkt, wenn jemand in dieser Weise Verantwortung übernommen hat.

Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl begrüßte im Rathaus mit Leander Anding, Michael Dürr, Jule Groten, Lars Hagedorn, Lorenz Hanel, Lukas Hartmann, Angelina Heinz, Felix Markert, Lenny Müller, Noah Wachtel, Jasmin Wille und Hanna Zimmermann die zwölf neuen Schülerlotsen aus der 7. Klasse. Die neuen Schülerlotsen seien die jüngsten ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadt Münnerstadt , sagte er. Nach der Ausgabe der Ausrüstung sind die neuen Schülerlotsen jetzt hochmotiviert, ihren Dienst im Rahmen der Verkehrssicherheit für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anzutreten.

Ausgebildet worden waren sie von Matthias Kleren , Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Bad Kissingen . Er betreut die Lotsen der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule.