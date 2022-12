Bei der traditionellen Advents- und Vorweihnachtsfeier des VdK Ortsverbandes Maßbach-Thundorf trafen sich nach zwei Jahren Corona-Abstinenz die Mitglieder wieder zu einem besinnlichen Nachmittag in der Theaterstube in Maßbach . Die Veranstaltung gab auch die Gelegenheit, Rückblick auf das vergangene und Ausblick auf das kommende Jahr zu halten.

Zu diesem Nachmittag konnte Schriftführerin Marieluise Niedt in Vertretungvon 1. Vorsitzenden Jürgen Hofmann als Ehrengäste den Kreisvorsitzenden Engelbert Roith, den 1. Bürgermeister des Marktes Maßbach , Matthias Klement , und vor allem die Mitglieder mit ihren Partnerinnen und Partnern begrüßen.

Der Ortsverband Maßbach mit seinem Ortsteil Volkershausen wurde 1947 gegründet und 1990 mit Thundorf, samt seinen Gemeindeteilen Rothhausen und Theinfeld zusammengeführt.

„Es ist gut, dass Sie sich wieder in diesen merkwürdigen Zeiten aufgemacht haben, um zu diesem Treffen zu kommen“, sagt die Schriftführerin erfreut über den zahlreichen Besuch. Gleichzeitig gab Niedt bekannt, dass sie zusammen mit dem Restvorstand den Ausfall des 1.Vorsitzenden bis zu einer Neuwahl kompensieren würde.

Anschließend ergriff der Kreisvorsitzende Engelbert Roith das Wort. Er dankte Marieluise Niedt und ihrer Mannschaft für die gute Arbeit, die sie und ihre Mitstreiter im Ortsverband Maßbach-Thundorf leisten. Er verwies auch auf die Pandemie, wodurch sich die Arbeit im VdK nicht so leicht bewältigen ließ. Dennoch hätten die Ortsverbände immer einen Weg gefunden, wie sie die Geburtstagsgrüße und andere Glückwünsche ihren Mitgliedern überbringen konnten. „In der Hoffnung, dass bald alles besser wird, hilft nur der Blick nach vorn“, so Roith

Der Kreisvorsitzende erläuterte die Mitgliederentwicklung im VdK. Der Sozialverband VdK Bayern habe aktuell einen Mitgliederstand von 780.982 Mitglieder , der Bund mehr als zwei Millionen mit aufsteigender Tendenz. Der Ortsverband Maßbach-Thundorf verzeichnet 173 Mitglieder . Roith ging dann noch auf den Jahresbericht des VdK Kreisverbandes Bad Kissingen, von Geschäftsführerin Michaela Metz für den Berichtszeitraum 31. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2021 ein. Bei der Mitgliederbewegung ist ein Plus von 171 zu vermelden. 5509 Beratungen fanden statt und 1344 Anträge wurden bearbeitet. Die Widersprüche beliefen sich im vergangenen Jahr auf 436 und die Klagen auf 114.

Nach einem Gedicht über das verschwundene Jesuskind streifte Roith noch die aktuellen Themen, wie Energiekrise und Ukrainekrieg. In seinem Grußwort gab Bürgermeister Matthias Klement , der auch die Grüße seiner Kollegin Judith Dekant aus Thundorf überbrachte, seiner Freude Ausdruck, dass nach zwei Jahren wieder die traditionelle VdK-Feier stattfinde. Dank zollte er in diesem Zusammenhang Marieluise Niedt und ihrer Mannschaft. „Es ist aller Ehre wert, dass es auch ohne den erkrankten Vorsitzenden weitergeht“, sagt der Bürgermeister.

Es folgte eine ganze Reihe von Ehrungen, die Roith und Niedt vornahmen. Leider konnten aus unterschiedlichen Gründen eine ganze Reihe von Jubilaren nicht dabei sein, so dass von 17 nur fünf anwesend waren. Geehrt wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Alexandra Zink, Norbert Kirchner, Roman Schäfner und Gertrud Fischer.

Für 25 Jahre erhielten die Treuenadel und Urkunde Günther Thain, Helene Bockisch, Alexandra Knieß, Oskar und Maria Schwarz. Zehn Jahre gehören dem Ortsverband Gertrud Seller, Stefanie Eichelsdörfer, Birgitta Hoffmann, Wolfgang Günther und Klaus Preuske an. Geehrt wurden ferner für ihre Tätigkeit im Vorstand der 2. Vorsitzende Ludwig Kiesel (5 Jahre) und Marieluise Niedt (10 Jahre). Bei Kaffee, Kuchen und Gebäck und einem Gedicht von Wilhelm Wolpert, vorgetragen von Bernhard Schraut, kam adventliche Stimmung in der Theaterstube auf. Zum Schluss gab es für alle Besucher ein Weihnachtsgeschenk in Form eines Regenschirmes. mib