Als vor über 20 Jahren auf Initiative von Pfarrer Josef Treutlein der Fränkische Marienweg konzipiert wurde, hätte wohl niemand daran geglaubt, dass es einmal eine solche Erfolgsgeschichte werden würde. Der inzwischen auf Ober- und Mittelfranken erweiterte Weg verbindet auf einer Gesamtstrecke von rund 2000 Kilometer mittlerweile 90 Wallfahrtsorte. Immer wieder machen sich Einzelpersonen und Gruppen auf den mit einer stilisierten Madonna mit Kind markierten Weg. Höhepunkt sind aber nach wie vor die von Pfarrer Treutlein geführten Wanderungen auf bestimmten Teilstrecken.

So wie am vergangenen Wochenende die ca. 13 Kilometer lange Strecke von Wülfershausen zum Wallfahrtsort Maria im Steinthal absolviert wurde. Eingefleischten Marienweg-Wanderern ist der Ablauf längst bekannt. Treffpunkt ist am Morgen am Tagesziel, um von dort aus mit dem Bus zum Ausgangspunkt transportiert zu werden.

An die 130 Pilgerinnen und Pilger waren diesmal nach der Eucharistiefeier mit Pfarrer Treutlein in Wülfershausen gestartet. Bei phantastischem Wetter und guter Fernsicht führte der Weg durch die abwechslungsreiche fränkische Landschaft. Durch Wald und Wiesen, vorbei an Kapellen und Aussichtspunkten; mit herrlichem Blick auf das Saaletal und auf Hammelburg , in diesem, von Schloss Saaleck und Rebenhängen eingerahmten Talkessel.

Singend und betend, mit meditativen Impulsen von Pfarrer Treutlein angereichert, aber auch mit ausreichend Gelegenheit für das persönliche Gespräch, waren die Pilger unterwegs. Die Mittagspause im Mehrgenerationenhaus „Eulentreff“ in Fuchsstadt und die Kaffeepause zum Abschluss vor der Wallfahrtskapelle stellten auch die Verpflegung während des Tages sicher. Pfarrer Treutlein bedankte sich bei allen, die die Marienweg-Wanderung unterstützt hatten. Besonders dankte er Engelbert Brüger für sein Mitwirken, aber auch der Schönstattgruppe für die Organisation der Kaffeepause, sowie Michael Brendan (Küster von Hammelburg ) und PGR-Vertreterin Barbara Oschmann.

Erfreut zeigten sich die Pilger über die Bestätigung Treutleins, dass er sich auch nach Eintritt in den Ruhestand noch für den Fränkischen Marienweg engagieren wird. Bekanntlich hatte Bischof Dr. Franz Jung den 72-jährigen Rector des Würzburger Käppeles mit Wirkung vom 1. November 2023 in den von ihm erbetenen Ruhestand versetzt. red