Eine finanzielle Spende für die Jugendarbeit des SV Wildflecken hat Vorsitzender Kevin Morin entgegengenommen. Wolfram und Michael Reidelbach vom R+V Versicherungsbüro Wildflecken übergaben den symbolischen Scheck über 500 Euro im Beisein von zahlreichen jungen Nachwuchsfußballern des Vereins.

Die Jugendarbeit hat beim SV Wildflecken eine lange Tradition und wird im Moment neu belebt. So wurde vor einigen Tagen zum Beispiel eine neue U9-Mannschaft an den Start gebracht. Das erste Training im Helmut-Patzke-Stadion fand bei strahlendem Sonnenschein statt. Die Kinder waren voller Vorfreude und Energie und konnten es kaum erwarten, ihre Fußballschuhe anzuziehen und loszulegen.

Ein besonderes Highlight des Trainings waren kleine Trainingsspiele, in denen die Kinder ihre neu erlernten Fähigkeiten in einer realistischen Spielsituation anwenden konnten. Die Spiele waren voller Action und Wettkampf. Die Begeisterung und der Spaß waren in den Gesichtern der Kinder deutlich zu erkennen.

Es war eine großartige Gelegenheit für die Kinder, sich zu entfalten, neue Freunde zu finden und gemeinsam als Team wachsen zu können. Vielversprechende Aussichten also, eine neue Spielergeneration heranwachsen zu sehen. bit