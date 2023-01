Nach 22 Jahren legte Albin Krug bei der Generalversammlung sein Amt als 1. Vorsitzender bei der „Ransbachtaler Blasmusik Weichtungen“ nieder und übergab den Führungsstab an Monika Eußner-Hart.

Zur Versammlung konnte Krug neben den aktiven Musikerinnen und Musikern den Ehrenvorstand Gregor Krug und den Dirigenten Klaus Hart begrüßen. In seinem folgenden Tätigkeitsbericht verwies Krug darauf, dass im vergangenen Jahr es erstmals nach Corona wieder möglich war, am 1. Mai das traditionelle Dorffest auszurichten. Ferner teilte er mit, dass im vergangenen Jahr insgesamt 41 Proben und 22 öffentliche Auftritte zu verzeichnen waren.

Der Musikkapelle gehören derzeit 19 aktive Musikerinnen und Musiker an. Der scheidende Vorsitzende bedankte sich bei Reinhold Thomas, der sich jahrelang um die kirchlichen Auftritte gekümmert hat. Dieses Amt übernahm sein Nachfolger Lukas Krug. Albin Krug listete anschließend alle Aktivitäten, die in seiner 22-jährigen Amtszeit anfielen, auf. So wurden in dieser Zeit zahlreiche Festzüge, Unterhaltungsabende, Ständchen, Kirchliche Auftritte und auch Trauerbegleitungen gespielt. Es fanden insgesamt 980 Musikproben und 532 Auftritte statt. Zweimal wurde in dieser Zeit die „Fränkische Tracht“ ergänzt, bevor im vergangenen Jahr eine neue Tracht angeschafft wurde.

Viel Eigenleistung erbracht

Bei der Renovierung der alten Schule waren Weichtunger Bürger, die Freiwillige Feuerwehr und die Ransbachtaler Blasmusik aktiv beteiligt. Der Musikverein leistete 675 Stunden Eigenleistung, dabei wurden die Unterstellhalle, die Außenanlage, das Dach, die Toiletten und der Proberaum erneuert. Erneuert wurde auch das Inventar, wie Stühle, Tische, Schränke, eine Küche, die Böden, der Einzug einer Akustikdecke, sowie die Beleuchtung.

Gregor Krug war von 1986 bis 2001 1. Vorsitzender der „Ransbachtaler Blasmusik “, bevor sein Sohn Albin von 2001 bis 7. Januar 2023 das Amt übernahm. Insgesamt wurde der Musikverein von der Familie Krug 36 Jahre vertreten und geführt.

Die folgenden Neuwahlen gingen zügig über die Bühne: 1. Vorsitzende ist Monika Eußner-Hart (neu), 2. Vorsitzender Christian Bambach, Kassier Stefan Thomas, Schriftführer Alfred Böhnlein (neu), Kassenprüfer sind Silke Hochrein und Rafael Hochrein (neu), Notenwartin ist Silke Kneuer und Jugendleiter Lukas Krug.

Nach dem Dank von Albin Krug an die Vorstandschaft und die Musikerinnen und Musiker für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zeigte Stefan Thomas noch einen Film. mib