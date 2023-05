Die Tradition lebt weiter: Am Samstag, 3. Juni, findet das Sommerfest Open Flair am Tanzberg in Ostheim vor der Rhön statt. Unter schattigen Bäumen wird wieder gemütlich gefeiert, geschlemmt und der Tanzberg bei Livemusik gerockt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Das Team vom Bobby Car Club bewirtet die Gäste von 19 bis 24 Uhr mit Getränken, Steaks und Bratwürsten. Ab 20 Uhr sorgt „Die Band aus der Hütte“ für Gute-Laune-Musik. Die Musiker begeistern mit feinsten Klängen von Rock bis Pop über Soul und machen das diesjährige OpenFlair am Tanzberg zu etwas ganz Besonderem, schreibt der Veranstalter. Der Eintritt ist frei. red