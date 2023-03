Am Freitag, 10. März, findet um 19.30 Uhr im Theater Schloss Maßbach die Premiere des Stückes „4min 12sek” von James Fritz statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters.

Jack (17) ist der ganze Stolz seiner Eltern , David und Di. Sie haben versucht, ihm alles zu bieten, was sie selbst als Kinder nicht hatten. Nun ist er kurz davor, einen glänzenden Schulabschluss hinzulegen, um danach Jura zu studieren. Doch dann taucht ein Video im Internet auf: vier Minuten und zwölf Sekunden, die alles zu ruinieren drohen, wofür die Familie so gekämpft hat. Ein intimes Video von Jack und seiner Exfreundin Cara. Ein packendes Kammerspiel um sexuelle Gewalt und den Umgang mit sozialen Medien . Was ist wirklich passiert? Offenbaren die sozialen Medien geschehenes Unrecht oder Halbwahrheiten?

In der Regie von Ingo Pfeiffer spielen Fenja Abel, Marc Marchand, Susanne Pfeiffer und Yannick Rey.

„4min 12sek” wird bis Mitte April im Intimen Theater und auf Gastspielen gespielt. Karten gibt es unter Tel. 09735/235 oder im Internet unter theater-massbach.dered