Gleich drei Karambolagen auf Parkplätzen nahm die Polizei Bad Brückenau am Donnerstag auf. Dabei entstanden Sachschäden von rund 10.000 Euro .

Beim Ausfahren aus dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße setzte ein 40-jähriger Mann gegen 9.30 Uhr seinen Pkw ein kleines Stück zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro , schätzt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Pressebericht. Der Verursacher wurde mündlich verwarnt.

Gegen Mittag rangierte ein 79-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz des Rhön-Centers aus einer Parklücke. Dabei stieß er gegen einen ebenfalls dort abgestellten Pkw, dessen Fahrerin nicht vor Ort war. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher laut Polizei weg. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Geschädigte von dem Vorfall, die sich daraufhin an die Polizei wandte. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt. Es laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den 79-Jährigen. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro , so die Polizei .

Frage nach Fahrtauglichkeit

Am Nachmittag gab es schließlich noch einen Parkrempler vor dem Sonderpostenbaumarkt in der Sinnaustraße. Hier war ein älterer Herr beim Ausparken seitlich am daneben stehenden Fahrzeug hängen geblieben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro bei jedem Beteiligten, schätzen die Polizeibeamten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass beim Verursacher Einschränkungen der Fahrtauglichkeit vorliegen könnten. Diesem Verdacht wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung nachgegangen. Die Führerscheinstelle wird dabei ebenfalls beteiligt, so die Polizei . pol