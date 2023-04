Dass sich nicht nur Industrieunternehmen , sondern auch Hotelbetriebe vorbildlich im Umwelt- und Klimaschutz engagieren, zeigt die jüngste Auszeichnung, mit der sich das Hotel Kaiserhof Victoria in Bad Kissingen nun schmücken darf: Im Namen des Bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber gratulierte Landrat Thomas Bold dem Hoteldirektor Matthias Heid zur erfolgreichen Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern und übergab als Dank und Anerkennung die Urkunde.

„Es ist ganz wichtig, dass sich jeder einzelne Betrieb Gedanken darüber macht, welchen Beitrag er in diesem Bereich leisten kann. Denn am Ende können wir nur gemeinsam das Ziel erreichen“, wird Landrat Thomas Bold in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt zitiert. Hoteldirektor Matthias Heid betonte, dass der Schutz von Umwelt und Klima eine große Rolle im Betrieb spiele. „Wir schauen ständig, wo und wie wir weiter Energie einsparen und umweltschonend arbeiten können.“ Aktuell entstehe auf dem Gelände in der Innenstadt ein Blockheizkraftwerk, das im Mai in Betrieb genommen wird. „So können wir einen Teil unserer Energie selbst erzeugen – ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz “, so Heid.

Unter anderem setze das Hotel Kaiserhof Victoria intelligente Lichtsteuerung ein: In den Gängen zu den Zimmern seien Bewegungsmelder installiert, die Außenbeleuchtung werde mit Zeitschaltuhren und Dämmerungsschalter gesteuert. Handtücher und Bettwäsche würden nur auf Wunsch der Gäste ausgetauscht, das schone die Umwelt enorm. Auf der Speisekarte stünden mehrere vegetarische Gerichte, auf Wunsch würden diese auch vegan zubereitet.

Und auch in Sachen Mobilität mache sich das Hotel für Umwelt und Klima stark: So werde ein Hybridfahrzeug eingesetzt, Ladestationen für E-Bikes und Elektrofahrzeuge seien vorhanden, die Gäste könnten Fahrräder (mit und ohne Motor-Unterstützung) ausleihen.

Mit der Idee, Betriebe, Unternehmer und staatliche Einrichtungen zu motivieren, betrieblichen Umweltschutz über das Maß der gesetzlichen Vorgaben hinaus umzusetzen, wurde 1995 der Umweltpakt Bayern erstmals vereinbart. Mit dem aktuellen Umwelt- und Klimapakt arbeiten die Bayerische Staatsregierung und ihre Partner, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw), der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) sowie der Bayerische Handwerkstag (BHT) zusammen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Umwelt- und Klimapakt stehe allen bayerischen Unternehmen und Betrieben offen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist gegenüber den gesetzlichen Vorgaben zusätzlich praktizierter, betrieblicher Umweltschutz. Die Teilnahme erfolgt nach Antragstellung für zunächst drei Jahre, mit Option auf Verlängerung und ist kostenfrei. red