Die Hescuro-Kliniken beteiligen sich am Programm „Klimaretter Lebensretter“. Stefanie Denk aus der Patientenverwaltung ist die erste aus der Bad Kissinger Gruppe, die 500 Kohlendioxid-Punkte gesammelt hat – unter anderem durch vegetarische Ernährung, den Kauf saisonaler und regionaler Produkte, eine Fahrgemeinschaft an zwei Tagen pro Woche sowie Fahrten mit dem Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln. „Ich versuche von Haus aus, klimafreundlich zu handeln und zu leben“, sagt die 39-Jährige. So ist es für sie beispielsweise eine Selbstverständlichkeit, in ungenutzten Räumen das Licht auszuschalten oder die Heizung herunterzudrehen. Deshalb stand es für sie auch außer Frage, sich am Programm „Klimaretter Lebensretter“ bei ihrem Arbeitgeber , den Hescuro-Kliniken, zu beteiligen.

Seit April 2022 nimmt das Unternehmen mit Sitz in Bad Bocklet am Programm der Stiftung Viamedica teil. Die Mitarbeitenden haben die Auswahl beiverschiedenen Aktionen. „Der ursprüngliche Zweck war, Energie und CO2 am Arbeitsplatz zu sparen. Doch mittlerweile gehen die Aktionen weit darüber hinaus“, sagt Dr. Antje Geier, kaufmännische Leiterin der Hescuro-Kliniken Bad Bocklet und Initiatorin der Aktion, an der mittlerweile 69 Mitarbeitende mitwirken.

Eine davon ist Stefanie Denk. Sie arbeitet in der Patientenverwaltung und kümmert sich um die Vorbereitungen und Abwicklungen der Rehabilitations- und Anschlussheilbehandlungs-Aufenthalte für den Standort Bad Kissingen sowie um die Kommunikation mit den Patientinnen, Patienen und Kostenträgern, der Deutschen Rentenversicherung und den Krankenkassen. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem Großraumbüro, somit seien ihre Möglichkeiten begrenzt, am Arbeitsplatz Energie zu sparen. red