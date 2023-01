Die 128 „Wunschsterne“, welche am 1. Advent am Sportgelände des TSV Wollbach an den Baum gehängt wurden und für 128 Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus Kinderheimen in Würzburg, Schweinfurt und Riedenberg standen, waren in nicht einmal 24 Stunden „weg“. Hinzu kommen 20 liebevoll gefüllte Päckchen.

Das bedeutet: Auch in diesem Jahr konnte jeder Wunsch erfüllt werden, freut sich der TSV Wollbach über diese erfolgreiche Wunschbaum-Aktion.

„Wenn man die Kinder bei der Ankunft an den Fenstern warten sieht und sie uns dann freudestrahlend entgegenrennen, wenn Erzieherinnen erzählen, dass es so manches Kind gar nicht fassen konnte, dass es Menschen gibt, die einem ein Geschenk machen möchten und man sich etwas wünschen darf, dann weiß man genau: Es hat sich wieder gelohnt“, heißt es in einer Mitteilung des TSV. Die Kinderheime seien immer voller Dankbarkeit über diese Aufmerksamkeiten, freuen sich die Verantwortlichen. red