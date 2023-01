Während es beim 1. FC 06 Bad Kissingen in der Winterpause sportlich gewohnt ruhig blieb, lenkte der Verein den Fokus auf seine ältesten und verdienten Mitglieder , wie der Verein der Presse mitteilt. Als das seit 84 Jahren dem Verein beistehende Ehrenmitglied Karl Ernst am 11. Dezember 2022 seinen 100. Geburtstag feiern wollte, konnte niemand seiner Vereinskameraden vorbeikommen. Wolfgang Werner, 1. Vorsitzender des FC 06, konnte die Glück- und Genesungswünsche nur telefonisch überbringen.

Karl Ernst ist Mitbegründer der FC-Kartrunde, die jahrzehntelang immer donnerstags im Sportheim 66 spielte und der vor zwei Jahren ein Bericht in der Saale-Zeitung gewidmet war. Als Jugendtrainer, Mitorganisator von Hallenturnieren, Mitglied des Ältestenrats und Freundeskreis hat er den Weg des Stadtvereins immer geprägt und steht noch heute in Kontakt zur Vereinsführung, heißt es in der Pressemittelung des FC.

Bei der Weihnachtsfeier wurden weitere langjährige Mitglieder geehrt. Karl-Heinz Erlwein (70 Jahre), Dieter Heurung (60 Jahre) sowie Dietrich Försch, Werner Menzel, Harald Meyer, Kurt Müller , Andreas Wenzel, Thomas Wenzel, Wolfgang Wenzel und Kurt Wiesler für jeweils 50 Jahre. Daneben gab es weitere Ehrungen für Mitglieder , die dem Verein schon zwischen 25 und 40 Jahren angehören.

Und dann gab es noch ein weiteres Jubiläum: Ehrenmitglied Arthur Kaffer feierte seinen 95. Geburtstag. Weggefährten und Vorstand des FC 06 und ehemalige Arbeitskollegen kamen zum Gratulieren vorbei. Kaffer war schon in den 1960er Jahren als Schriftführer aktiv und hält noch immer engen Kontakt zur FC-Vereinsführung, auch dadurch, dass er stets den Vereinsabend im Sportheim besucht, der immer donnerstags stattfindet. jf